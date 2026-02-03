Simpanan KWSP mungkin tak lagi mencukupi bagi kebanyakan orang

Rangka kerja KWSP mentakrifkan simpanan persaraan ‘mencukupi’ pada RM650,000 untuk menyokong taraf hidup yang munasabah, manakala simpanan ‘dipertingkatkan’ sebanyak RM1.3 juta menawarkan jaminan kewangan lebih kukuh.

PETALING JAYA : Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) mungkin semakin kehilangan kedudukannya sebagai tabungan persaraan diyakini rakyat Malaysia, kesan daripada legasi gaji rendah yang berpanjangan.

Data terkini menunjukkan hampir 74% pencarum aktif KWSP mempunyai simpanan kurang daripada RM100,000 apabila bersara — jumlah yang hanya mampu bertahan lebih lima tahun bagi individu bujang atau sekadar tiga hingga empat tahun bagi pasangan.

Ini bersamaan kira-kira RM1,500 sebulan bagi individu bujang atau RM2,500 bagi pasangan — malah lebih rendah daripada gaji minimum semasa sebanyak RM1,700 bagi setiap individu.

Dianggarkan 85% tenaga kerja Malaysia tidak memperoleh pendapatan mencukupi untuk berada dalam kategori pembayar cukai pendapatan. Dengan gaji yang rendah, caruman ke dana persaraan seperti KWSP juga kekal rendah bagi sebahagian besar tenaga kerja.

Bagi kebanyakan orang, menghampiri usia persaraan ibarat melihat ke jurang yang dalam. Dengan simpanan yang terhad, persaraan bermakna kualiti hidup yang rendah dan kekurangan wang untuk meneruskan kehidupan.

KWSP menganggarkan seseorang memerlukan simpanan asas sebanyak RM390,000 ketika bersara untuk mencapai Tahap Kecukupan Pendapatan Persaraan, namun angka ini hanya menyerlahkan jurang antara keadaan ideal dan realiti.

Jika diunjurkan bagi tempoh persaraan selama 20 tahun, jumlah itu hanya menjana pendapatan bulanan sederhana sekitar RM1,300 hingga RM1,625, masih di bawah paras gaji minimum. Menurut dana persaraan itu, jumlah tersebut hanya mencukupi untuk menampung keperluan asas, tetapi jauh daripada gaya hidup yang selesa.

Dengan kos barangan asas seperti makanan, penjagaan kesihatan dan utiliti meningkat seiring inflasi serta kos sara hidup, simpanan RM390,000 mungkin tidak mampu bertahan sehingga tempoh anggaran 20 tahun.

Jangka hayat yang lebih panjang pula akan menambah tekanan. Memandangkan rakyat kini dijangka hidup lebih lama selepas bersara, mereka memerlukan simpanan lebih besar untuk menampung kehidupan melebihi dua dekad.

Tanpa perancangan rapi, walaupun caruman dibuat selama berpuluh tahun, ia mungkin masih tidak mencukupi untuk memenuhi keperluan persaraan.

Pada tahap seterusnya, rangka kerja KWSP sendiri mentakrifkan simpanan persaraan sekurang-kurangnya RM650,000 sebagai ‘mencukupi’, kerana ia dianggap mampu menyokong taraf hidup yang ‘munasabah’.

Bagi memastikan keselamatan kewangan lebih kukuh, seseorang perlu memastikan simpanan dana persaraannya mencapai sekurang-kurangnya RM1.3 juta, yang ditakrifkan sebagai tahap ‘dipertingkat’.

Siapa paling berisiko?

Isu ini bukan hanya melibatkan mereka yang telah menamatkan kerjaya.

Generasi pesara masa depan, yang ramai antaranya kini terlibat dalam pekerjaan tidak formal atau kerja gig, turut berdepan kemungkinan bergantung sepenuhnya kepada simpanan KWSP, terutama jika mereka tidak lagi bekerja secara tetap.

Pekerja gig seperti pemandu e-panggilan atau p-panggilan kini boleh mencarum secara sukarela kepada KWSP melalui skim i-Saraan Plus.

Mereka boleh mencarum apa-apa jumlah yang diingini dan bawah skim baharu dalam Belanjawan 2026, kerajaan menawarkan geran padanan sehingga RM600 setahun bagi memadankan caruman mereka.

Namun, berdasarkan jumlah caruman dibuat, geran padanan kerajaan dijangka tidak banyak membantu. Seperti orang lain, mereka tetap berdepan cabaran inflasi, peningkatan kos sara hidup dan jangka hayat lebih panjang, dengan sedikit atau tiada simpanan apabila usia tua.

Bagi warga emas yang tidak mempunyai insurans perubatan, kesihatan yang merosot akan menyebabkan perbelanjaan sendiri yang lebih tinggi.

Beberapa warga emas Malaysia yang berkongsi kebimbangan mereka dengan FMT tentang kehabisan wang hanya beberapa tahun selepas bersara, jelas mewakili keresahan majoriti.

Malah, ramai antara mereka sudah menanggung sendiri kos rawatan perubatan, manakala sebahagian yang lain menangguhkan rawatan bagi mengelakkan perbelanjaan.

Apabila peratusan warga emas di Malaysia meningkat, keperluan untuk memperkukuh sistem perlindungan sosial dan menilai semula pendekatan terhadap persaraan menjadi semakin mendesak.

Hakikat mengenai KWSP ini merupakan satu isyarat awal, mengingatkan rakyat Malaysia bahawa persediaan untuk persaraan hari ini adalah satu-satunya jalan bagi menjamin maruah dan ketenangan fikiran pada masa hadapan.