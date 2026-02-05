Angka inflasi perubatan 15% melebih-lebihkan kos sebenar, kata kumpulan hospital

Kadar inflasi kos perubatan Malaysia meningkat kepada 15% pada 2025, menurut BNM.

KUALA LUMPUR : Sebuah kumpulan hospital swasta mempersoalkan kadar inflasi perubatan 15% bagi Malaysia pada tahun 2025, mengatakan angka itu melebih-lebihkan pertumbuhan kos sebenar kerana turut merangkumi penggunaan yang didorong oleh tuntutan insurans.

Presiden Persatuan Hospital Swasta Malaysia (APHM), Dr Kuljit Singh, berkata angka tersebut, yang diperoleh daripada tuntutan insurans, tidak hanya mencerminkan kenaikan harga.

“Kami (APHM) telah menjalankan kajian sendiri dan mendapati 15% itu kadangkala bukan angka inflasi sebenar kerana ia merangkumi kadar penggunaan,” katanya dalam wacana mengenai reformasi penjagaan kesihatan di Forum Ekonomi Malaysia 2026.

“Angka inflasi perubatan itu sebenarnya dikira berdasarkan tuntutan insurans. Ia tidak diukur secara berasingan daripada tuntutan tersebut. Ia agak terpencong; ia bukan angka yang tepat,” katanya, sambil mengaitkan kenaikan dengan lebih ramai pesakit membuat tuntutan menggunakan kad perubatan.

Menurut Bank Negara, kadar inflasi kos perubatan Malaysia meningkat kepada 15% pada 2025, melebihi purata global (10%) dan Asia-Pasifik (11%).

Lonjakan ini, didorong oleh teknologi, penyakit tidak berjangkit, dan populasi menua telah mengakibatkan kenaikan premium insurans perubatan sebanyak 30% hingga 50%.

Satu pelan asas Insurans dan Takaful Perubatan serta Kesihatan (MHIT) bakal diperkenalkan tahun depan bagi menyediakan perlindungan mampu milik dan mampan untuk rakyat menangani perbelanjaan kesihatan, di samping membantu menguruskan kenaikan kos penjagaan kesihatan swasta.

Mengenai MHIT, Kuljit berkata ia boleh membendung tuntutan berlebihan dengan memberi lebih tanggungjawab kepada pesakit.

“Hari ini, kad perubatan digunakan seperti kad kredit. Mereka mahu buat tuntutan untuk hampir segalanya,” katanya.

Beliau menyatakan beberapa hospital swasta sudah mula bergerak ke arah penjagaan berasaskan nilai, memantau hasil rawatan pesakit dan menyiasat anomali untuk meningkatkan kecekapan.

Turut serta dalam wacana tersebut, Dr Ramesh Rajentheran, rakan operasi TVM Capital Healthcare, berkata Malaysia tidak seharusnya menganggap pakej pembiayaan kesihatan dan reformasi pembayaran semasa sebagai garis penamat.

“Kesilapan pertama adalah mempercayai bahawa set reformasi semasa adalah garis penamat. Ia sebenarnya garis permulaan,” katanya.

Ramesh berkata reformasi masa depan mesti menangani isu kritikal seperti akses insurans untuk warga emas dan individu dengan penyakit sedia ada, serta sama ada perlindungan harus diwajibkan.

“Apa yang berlaku jika anda mempunyai penyakit sedia ada? Bolehkah anda mendapatkan insurans kesihatan? Apa berlaku jika anda berumur lebih 65 tahun? Patutkah kita mewajibkannya? Ini semua perkara yang perlu kita tangani kelak,” katanya.

Beliau juga menambah kejayaan reformasi teknikal akan bergantung pada pelaksanaan, sambil memetik isu ‘upcoding’ yang dilihat di peringkat antarabangsa apabila kumpulan berkaitan diagnosis (DRG) dan jadual fi diperkenalkan.

“Pelaksanaan adalah kuncinya. Anda perlu sangat tangkas dalam menjangka serta menyelesaikan masalah,” katanya.