Pastikan kanak-kanak bawah 6 tahun dapat makanan berkhasiat, kata pakar

Program seperti Rancangan Makanan Tambahan di sekolah membantu mengurangkan masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak, kata pakar.

PETALING JAYA : Kerajaan perlu memberi tumpuan untuk memastikan kanak-kanak berusia enam tahun ke bawah dibekalkan makanan berkhasiat bagi membendung masalah tumbesaran, kata seorang pakar kesihatan awam.

Lim Chee Han, penyelidik kanan Third World Network, berkata kanak-kanak berusia enam tahun ke bawah ketika ini tidak mendapat manfaat daripada program pemakanan di sekolah.

Beliau berkata kadar bantut dalam kalangan kanak-kanak berusia lima hingga 19 tahun telah menurun sejak beberapa tahun kebelakangan ini, yang mungkin disumbangkan oleh program berasaskan sekolah seperti Rancangan Makanan Tambahan yang dilaksanakan sejak 1979.

Inisiatif itu disasarkan kepada kanak-kanak daripada isi rumah berpendapatan rendah, yang berisiko lebih tinggi mengalami masalah bantut.

Lim berkata bergantung hanya kepada program imunisasi bagi kanak-kanak berusia 18 bulan ke atas untuk mencegah bantut adalah tidak mencukupi.

Sebelum ini dilaporkan bahawa kajian menunjukkan imunisasi secara tidak langsung dapat mencegah masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak, yang boleh disebabkan oleh jangkitan penyakit berulang.

Lim berkata walaupun pemeriksaan kesihatan membantu memantau dan melaporkan tumbesaran kanak-kanak untuk intervensi perubatan serta susulan, ia mesti digabungkan dengan penyediaan pemakanan dan penjagaan kesihatan.

“Sia-sia sahaja bergantung kepada klinik kesihatan (bagi pemeriksaan dan susulan) jika keluarga tidak mampu memenuhi keperluan minimum makanan untuk menangani masalah bantut,” katanya kepada FMT.

Lim mengulas kenyataan bekas Ahli Parlimen Charles Santiago awal bulan ini bahawa kadar bantut dalam kalangan kanak-kanak kecil masih berterusan walaupun bertahun-tahun kesedaran dan perbincangan dasar dijalankan.

Santiago menyeru tindakan yang lebih tegas bagi menangani kemiskinan, ketidaksamaan dan akses kepada pemakanan asas.

Profesor Madya Universiti Putra Malaysia, Chin Yit Siew berkata walaupun Malaysia mempunyai rangka kerja dasar pemakanan yang kukuh, halangan utama terletak pada pelaksanaan.

“Malaysia mempunyai banyak program pemakanan, tetapi usaha untuk meluaskannya ke peringkat nasional adalah mencabar,” katanya.

Chin berkata pemakanan juga sering tidak dianggap sebagai keutamaan di setiap sektor, yang menjejaskan penyelarasan, perancangan jangka panjang dan pembiayaan berterusan.

Beliau turut berkata kesedaran mengenai pemakanan, termasuk dalam kalangan keluarga yang mementingkan kesihatan juga masih terhad.

Katanya, amalan makan di luar dan perkhidmatan penghantaran makanan semakin menjadi kebiasaan berikutan jadual keluarga yang sibuk, sekali gus mengurangkan kawalan ibu bapa terhadap ramuan dan kaedah memasak serta menjejaskan kualiti diet kanak-kanak dalam jangka panjang.