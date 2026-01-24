Nilai RM1,050 rayuan pencen Yogeswaran kecil tapi maknanya besar

Legenda hoki Olimpik Malaysia, R Yogeswaran, memegang foto kenangan daripada kerjayanya yang merangkumi penyertaan di peringkat antarabangsa, kejurulatihan serta puluhan tahun khidmat kepada sukan dan bidang pendidikan.

PETALING JAYA : RM1,050 sebulan. Itulah anggaran jumlah pencen bakal diterima legenda hoki Olimpik Malaysia, R Yogeswaran, sekiranya permohonannya diluluskan kerajaan.

Beliau berkata jumlah itu bersamaan 50% daripada gaji terakhirnya sebanyak RM2,100 ketika berkhidmat sebagai pegawai sukan.

Namun baginya, nilai itu bukan soal pendapatan semata-mata, sebaliknya satu jaminan bahawa isterinya, June Manohara Shanta, akan mempunyai sedikit keselesaan kewangan selepas ketiadaannya.

“Saya akan berusia 86 tahun bulan depan,” katanya.

“Mungkin saya sendiri tidak sempat menikmatinya. Apa yang saya lakukan ini adalah untuk memastikan isteri saya ada jaminan kewangan.”

June, bekas guru terlatih Brinsford Lodge, kini menerima pencen sekitar RM2,000 sebulan. Pasangan itu berkata pelarasan tahunan memang membantu, namun sebahagian besar jumlah itu digunakan untuk menampung perbelanjaan isi rumah.

Buat masa ini, Yogeswaran yang menghidap penyakit jantung bergantung kepada kemudahan perubatan di bawah pencen isterinya.

Beliau memohon rekod perkhidmatannya sendiri diiktiraf kerana gred terakhirnya sebagai pegawai sukan melayakkannya mendapat tahap kemudahan rawatan di hospital yang lebih tinggi berbanding gred seorang guru.

Anggaran jumlah RM1,050 itu menguatkan lagi tumpuan terhadap kes beliau yang dilaporkan FMT semalam.

Jika dibandingkan, jumlah itu jauh lebih kecil daripada tanggapan umum apabila membincangkan pencen tokoh awam yang dihormati.

Permohonan Yogeswaran bukanlah perkara baharu. Beliau telah mengusahakannya secara senyap melalui saluran pentadbiran selama beberapa tahun.

Beliau berkhidmat selama 23 tahun sebagai pegawai kerajaan — 11 tahun sebagai pendidik selepas menjalani latihan di Maktab Perguruan Malaya, diikuti 12 tahun bersama Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan ketika itu.

Sepanjang perkhidmatan awamnya, beliau mencapai gred gaji B9.

R Yogeswaran bersama isterinya, June Manohara Shanta, meneliti koleksi lebih 50 tahun foto dan memori dalam sukan hoki.

Butiran ini direkodkan dalam surat-menyurat rasmi yang dikemukakan bersama permohonannya, dan telah diakui oleh kementerian berkaitan.

Yogeswaran kemudiannya meninggalkan perkhidmatan kerajaan untuk memegang jawatan kanan dalam pentadbiran hoki, termasuk peranan kepimpinan dalam program pembangunan kebangsaan seperti inisiatif junior 1MAS.

Langkah itu membolehkannya terus menyumbang kepada sukan negara, namun pada masa sama menyebabkan beliau tidak lagi layak menerima pencen perkhidmatan awam secara automatik mengikut peraturan biasa.

Sehubungan itu, beliau memohon pertimbangan di bawah Seksyen 9 Akta Pencen 1980, yang memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk meluluskan faedah persaraan dalam keadaan tertentu.

Dalam jawapan bertulis, Bahagian Pencen Jabatan Perkhidmatan Awam merujuk kepada Seksyen 9 dan meminta Yogeswaran mengemukakan dokumen untuk tujuan semakan dan penilaian.

Jabatan itu menjelaskan sebarang kelulusan akan dipertimbangkan berdasarkan rekod yang dikemukakan serta dalam lingkungan kuasa budi bicara yang dibenarkan undang-undang.

Yogeswaran berkata beliau telah menyerahkan semua dokumen yang mampu diperolehnya.

Namun katanya, mendapatkan rekod pekerjaan lengkap lebih lima dekad lalu bukanlah mudah kerana fail dari era 1960-an dan 1970-an mungkin berada di arkib, tersalah simpan, atau sudah tidak lagi wujud dalam bentuk yang boleh diakses.

Bahagian Pencen turut meminta bahan sokongan tambahan untuk menilai permohonan itu, namun belum menetapkan tempoh masa bagi keputusan muktamad.

Maklum balas rasmi hanya menerangkan laluan undang-undang tanpa memberi bayangan sama ada permohonan itu akan diluluskan atau sebaliknya.

Pemerhati undang-undang menjelaskan Seksyen 9 dinilai berdasarkan kes demi kes, dan tidak mewujudkan hak automatik atau membuka ruang kepada pemberian pencen secara menyeluruh atau retrospektif.

Mereka yang mengetahui kes Yogeswaran berkata, kelulusan permohonannya tidak akan memberi kesan kewangan yang besar kepada kerajaan.

Sebaliknya, keputusan yang jelas dan tepat pada masanya akan menjawab keperluan peribadi beliau serta persoalan lebih kecil tentang bagaimana kerajaan melayan tokoh awam yang telah lama berkhidmat ketika mereka di usia lanjut.

Di luar urusan pentadbiran, kedudukan Yogeswaran dalam sejarah hoki Malaysia tidak pernah dipertikaikan.

Beliau mewakili negara pada Sukan Olimpik Tokyo 1964 dan Mexico City 1968, sebelum berkhidmat sebagai jurulatih dan pengurus pasukan kebangsaan di pelbagai kejohanan antarabangsa selama beberapa dekad.

Pada 2014, Majlis Olimpik Malaysia melantik beliau ke dalam Dewan Kemasyhuran, dan kemudiannya dianugerahkan gelaran Datuk sebagai pengiktirafan terhadap sumbangannya kepada sukan hoki negara.