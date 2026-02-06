152 PATI ditahan bekerja di pusat beli belah di Cheras

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Imigresen Lokman Effendi Ramli berkata semua yang ditahan dibawa ke Depot Tahanan Imigresen KLIA untuk siasatan lanjut. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Seramai 152 pendatang tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen dalam satu operasi di premis menjual makanan di sebuah pusat beli-belah terkenal di Cheras, malam tadi.

Timbalan Ketua Pengarah (Operasi) Imigresen Lokman Effendi Ramli berkata dalam operasi yang bermula pada 8 malam itu seramai 890 individu diperiksa melibatkan 458 warga asing dan 432 warga tempatan.

Katanya, daripada jumlah itu seramai 82 lelaki dan 70 wanita berusia 21 hingga 42 tahun antaranya berasal dari Myanmar, China, Indonesia dan Bangladesh ditahan.

Menurutnya, mereka ditahan atas kesalahan, termasuk tiada dokumen perjalanan sah, melanggar syarat pas, tinggal lebih masa dan pemegang kad yang tidak diiktiraf di bawah Akta Imigresen 1959/63.

“Jabatan Imigresen menjalankan risikan selama seminggu sebelum operasi dijalankan berikutan aduan orang ramai mengenai kehadiran ramai warga asing yang bekerja di premis menjual makanan di pusat beli-belah itu,” katanya lapor Bernama.

Lokman Effendi berkata operasi penguatkuasaan itu melibatkan 112 pegawai dan anggota imigresen dan semua yang ditahan dibawa ke Depot Tahanan Imigresen KLIA untuk siasatan lanjut.