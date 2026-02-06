Terus istiqamah perkasa penghayatan al-Quran, titah Raja Perlis

Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail bergambar bersama pemenang tilawah dan hafazan al-Quran peringkat negeri di Dewan Warisan malam tadi. (Gambar Bernama)

KANGAR : Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail bertitah kerajaan negeri diharap terus istiqamah dalam memperkasa penghayatan al-Quran sebagai teras pembinaan ummah demi melahirkan umat Islam berjati diri dan berteraskan nilai rabbani.

Tuanku Syed Sirajuddin bertitah al-Quran terpelihara keasliannya hingga hari kiamat dan menjadi teras pembinaan ‘Insan Rabbani Bestari’ yang berpaksikan kebenaran mutlak.

“Mukjizat Tauhid melalui surah al-Ikhlas menegaskan keagungan Allah sebagai asas pembentukan peribadi rabbani.

“Selain itu, al-Quran juga merupakan perlembagaan agung yang bersifat sejagat, membimbing umat mengurus kehidupan dan mentadbir masyarakat dengan adil, berintegriti serta berhikmah,” titah baginda semasa berkenan merasmikan majlis penutup dan pengurniaan hadiah Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri di Dewan Warisan malam tadi.

Berangkat sama Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Lailatul Shahreen Akashah Khalil.

Tuanku Syed Sirajuddin bertitah mukjizat sains dan alam dalam al-Quran juga membuktikan Islam menjunjung kecemerlangan ilmu, mengilhamkan manusia agar berfikir, mengkaji dan mentadbir alam mengikut syariat Allah.

“Oleh yang demikian, marilah kita menjadikan majlis ini sebagai titik tolak untuk membudayakan interaksi dengan al-Quran secara istiqamah, khususnya dalam menyambut Ramadan yang bakal tiba melalui pemantapan bacaan dan tadabbur,” titah baginda.

Pada majlis itu, Anas Abdul Hadi dan Norsyafirah Jusoh masing-masing diumumkan sebagai johan qari dan qariah, dengan membawa pulang hadiah wang tunai RM8,000, sijil, plak, hadiah iringan serta kurniaan daripada Raja Perlis serta Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Almarhum Tengku Abdul Rashid.

Raja Perlis berkenan mengurniakan hadiah untuk pemenang.