Henti spekulasi, tomahan pelantikan MB, titah Raja Perlis

Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail berkenan bergambar bersama Menteri Besar Abu Bakar Hamzah (tujuh kiri) dan sebahagian Adun negeri itu selepas majlis angkat sumpah jawatan menteri besar di Istana Arau hari ini. (Gambar Bernama)

ARAU : Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Jamalullail menitahkan agar segala spekulasi mahupun tohmahan dan perkara tidak diingini dihentikan selepas Adun Kuala Perlis, Abu Bakar Hamzah daripada Bersatu dilantik sebagai menteri besar yang baharu hari ini.

Baginda bertitah pada kebiasaannya, Majlis Istiadat Pelantikan dan Angkat Sumpah Menteri Besar diadakan setiap lima tahun namun kali ini ia sedikit berbeza kerana menteri besar sedia ada meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sekali gus memerlukan pelantikan baharu.

“Bermacam-macam spekulasi serta tohmahan, tuduhan dan perkara tidak diingini berlaku serta disebut… Beta harap selepas ini semua perkara itu dihentikan demi kebaikan negeri,” titah Tuanku Syed Sirajuddin pada Majlis Istiadat Pelantikan dan Mengangkat Sumpah Jawatan Menteri Besar Perlis yang baharu di Bilik Hijau, Istana Arau.

Tuanku Syed Sirajuddin bertitah bahawa keputusan melantik Abu Bakar diambil selepas baginda memikirkannya secara mendalam selain mengambil kira pandangan wakil-wakil rakyat di Perlis.

Sehubungan itu, baginda bertitah agar semua wakil rakyat menerima keputusan tersebut demi kebaikan rakyat dan pembangunan Perlis pada masa akan datang.

“Kebanyakan wakil rakyat telah beritahu (mereka) berserah kepada beta untuk membuat pilihan, dan mereka sanggup menerima siapa sahaja.

“Beta tanya juga wakil-wakil rakyat sebentar tadi, ada tak renggang antara dua parti ini (PAS dan Bersatu) dan macam mana nak perbetul dan perapat balik supaya boleh bekerja sebagai satu… jadi, semua dah terima hakikat bahawa (mereka) kenalah bekerjasama untuk kepentingan negeri dan rakyat,” titah baginda.

Tuanku Syed Sirajuddin juga menitahkan agar semua Adun Perikatan Nasional (PN) di Perlis kembali bersatu dan bekerjasama sebagai satu parti demi kepentingan negeri itu serta rakyatnya.

Baginda turut menzahirkan penghargaan kepada Mohd Shukri Ramli yang telah menjalankan tugas sebagai menteri besar Perlis selama tiga tahun.

Pada majlis itu, Abu Bakar dilantik sebagai Menteri Besar Perlis Ke-12 dan mengangkat sumpah jawatan di hadapan Tuanku Syed Sirajuddin pada 4.04 petang.

Ia susulan peletakan jawatan Mohd Shukri, yang juga Adun Sanglang, sebagai menteri besar secara sukarela kerana faktor kesihatan seperti diumumkan pada 25 Dis lepas.

Sebelum itu, Speaker DUN Perlis Rus’sele Eizan turut mengumumkan kekosongan luar jangka bagi kerusi Chuping, Bintong dan Guar Sanji selaras dengan Fasal (1)(a)(ii) Perkara 50A Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis.

Kekosongan itu berlaku selepas PAS pada 24 Dis lepas mengumumkan bahawa keahlian tiga Adun parti tersebut iaitu Saad Seman (Chuping), Fakhrul Anwar Ismail (Bintong) dan Mohd Ridzuan Hashim (Guar Sanji) terhenti susulan tindakan mereka menarik balik sokongan terhadap Mohd Shukri.

Pada PRU15, PN menguasai 14 daripada 15 kerusi DUN Perlis dengan sembilan dimenangi oleh PAS dan lima oleh Bersatu manakala Pakatan Harapan menerusi PKR memenangi satu kerusi.