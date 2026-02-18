11 ketua bahagian Bersatu Johor letak jawatan

Media melaporkan 11 ketua bahagian Bersatu di Johor letak jawatan.

PETALING JAYA : Seramai 11 ketua bahagian Bersatu Johor mengumumkan peletakan jawatan, berlatarkan pemecatan pemimpin dan wakil rakyat parti itu.

Bernama melaporkan individu terlibat daripada Bersatu Pontian, Simpang Renggam, Sembrong, Mersing, Johor Bahru, Pengerang, Labis, Tanjung Piai, Seri Gading, Ledang dan Pulai.

“Krisis kepimpinan yang berlarutan termasuk pemecatan pemimpin kanan dan Ahli Parlimen menyebabkan hala tuju parti semakin kabur serta kepercayaan ahli dan pengundi terhakis,” kata Isa Ab Hamid daripada Bersatu Pontian, mewakili semua ketua bahagian berkenaan.

Menurutnya, ketidakupayaan Presiden Muhyiddin Yassin dan Ketua Bersatu Johor Sahruddin Jamal menyatupadukan ketua bahagian dan akar umbi menjejaskan keyakinan mereka untuk terus memegang jawatan, khususnya menjelang PRN Johor.

Sebelum ini, Bersatu memecat 17 ahli termasuk beberapa pemimpin Majlis Pimpinan Tertinggi, antaranya empat Ahli Parlimen dan dua Adun, atas pelanggaran Fasal 9.1.4 perlembagaan parti. Mereka berhak mengemukakan rayuan dalam tempoh 14 hari.

Bernama melaporkan 22 Bersatu bahagian telah mengumumkan pembubaran.

Azmin dalam satu kenyataan berkata perlembagaan parti tidak memperuntukkan kuasa kepada mana-mana ahli untuk membubarkan bahagian.

Kenyataan itu menyusuli laporan beberapa Bersatu bahagian mengumumkan pembubaran atas alasan hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Muhyiddin, usai pemecatan Hamzah Zainudin.