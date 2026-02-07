50% diskaun tol sempena Tahun Baharu Cina

Diskaun tol 50% akan bermula 12.01 tengah malam 14 Feb hingga 11.59 malam 15 Feb ini.

PETALING JAYA : Menteri Kerja Raya, Alexander Nanta Linggi mengumumkan kerajaan memberi diskaun tol 50% sempena Tahun Baharu Cina.

Diskaun 50% itu akan berkuat kuasa mulai 12.01 pagi 14 Feb hingga 11.59 malam 15 Feb ini.

Katanya, langkah yang diluluskan Jemaah Menteri itu dijangka menyebabkan kerajaan menanggung kira-kira RM19.5 juta pampasan kepada pemegang konsesi tol.

Diskaun itu hanya tertakluk kepada kenderaan persendirian Kelas 1 dan serta Kelas 2 bagi Jambatan Pulau Pinang, tetapi bukan tol di sempadan negara, iaitu Bangunan Sultan Iskandar dan Plaza Tol Tanjung Kupang di Lebuhraya Laluan Kedua Malaysia-Singapura.

“Pemberian diskaun tol 50% ini diharap dapat meringankan beban kos perjalanan rakyat Malaysia yang merancang pulang ke kampung halaman bagi meraikan sambutan Tahun Baharu Cina bersama ahli keluarga atau bercuti untuk menyambut awal Ramadan.

“Pengguna lebuh raya diharap dapat memanfaatkan pengurangan kadar

tol ini dengan sebaiknya dan merancang perjalanan dengan sewajarnya bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas,” katanya dalam kenyataan.