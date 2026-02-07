Modi tiba untuk lawatan 2 hari

Perdana Menteri India Narendra Modi disambut oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pegawai-pegawai kerajaan Malaysia.

PETALING JAYA : Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Malaysia untuk lawatan rasmi selama dua hari atas undangan Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Pesawat Modi mendarat di KLIA pada 4.40 petang di mana beliau disambut oleh Anwar dan Menteri Sumber Manusia R Ramanan, lapor Bernama.

Beliau memeriksa kawalan kehormatan dan disambut oleh 100 pelajar yang mengibarkan bendera Malaysia dan India, serta persembahan kebudayaan termasuk pukulan dram tradisional dan tarian yang mencerminkan warisan berbilang kaum di Malaysia.

Modi kemudian menyertai Anwar di satu acara komuniti di Pusat Pameran dan Konvensyen Antarabangsa Mines.

Lawatan ini menyusuli kunjungan rasmi Anwar ke India pada Ogos 2024 dan menandakan lawatan pertama Modi sejak Malaysia dan India meningkatkan hubungan mereka kepada Perkongsian Strategik Komprehensif (CSP).

Esok, Modi dan Anwar dijangka mengadakan perbincangan dua hala untuk menyemak semula CSP dan meneroka kerjasama dalam bidang perdagangan, pelaburan, pertahanan, pendidikan, pelancongan, pertanian, dan isu-isu serantau.

Lawatan Modi dijangka akan meningkatkan hubungan dua hala dan memperdalam kerjasama dalam bidang yang memberi manfaat bersama, terbina atas persahabatan antara Malaysia dan India sejak hubungan diplomatik terjalin pada 1957.

Beberapa perjanjian juga dijangka akan ditandatangani, meliputi bidang seperti buruh, semikonduktor, pengurusan bencana, dan pengamanan.

India dan Malaysia berkongsi ikatan sejarah, tamadun dan budaya yang lama, dengan komuniti diaspora India yang kuat iaitu seramai kira-kira 2.9 juta orang di Malaysia, yang ketiga terbesar di dunia.

Hubungan ekonomi kekal teguh, dengan jumlah perdagangan dua hala mencecah RM79.49 bilion (USD18.59 bilion) pada 2025.

Malaysia mengeksport RM52.3 bilion (USD12.24 bilion), terutama minyak sawit, produk pertanian, dan elektronik, manakala import berjumlah RM27.19 bilion (USD6.35 bilion), termasuk petroleum, kimia, dan barangan pertanian.