Tiada unsur tradisional dalam Festival Muzik Air KL, kata pakar budaya

Pesta air jalanan atau di tempat awam bukan sebahagian daripada budaya Malaysia namun ia tidak semestinya memudaratkan, menurut aktivis budaya dan profesor seni Mohamed Ghouse Nasuruddin. (Gambar Reuters)

PETALING JAYA : Terdapat festival air tradisional di Semenanjung, namun acara yang diadakan di jalanan tidak termasuk dalam salah satu tradisi tersebut, menurut seorang aktivis budaya dan profesor seni.

Mohamed Ghouse Nasuruddin dari Universiti Sains Malaysia berkata festival di Malaysia Barat yang melibatkan air secara tradisinya berkait dengan sumber air semula jadi seperti laut, sungai dan tasik.

Sebaliknya, festival muzik air yang dijadual berlangsung di Bukit Bintang, Kuala Lumpur dari 1 hingga 4 Mei tidak berpaksikan sebarang tradisi sedia ada, dan keadaannya sama seperti kebanyakan festival lain yang dianjurkan di jalanan atau ruang bandar, katanya kepada FMT.

Ghouse mengulas kenyataan seorang pemimpin PAS yang menyifatkan festival yang dirancang itu sebagai ‘pesta jalanan asing’ yang menurutnya tidak sesuai dengan budaya Malaysia.

Dalam maklum balas segera, Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkata festival itu akan diteruskan dengan pelarasan supaya selari dengan nilai budaya Malaysia.

Ghouse menegaskan bahawa festival air tradisional biasanya lebih bersifat ritual berbanding riadah.

Beliau berkata ini termasuk ritual ‘puja pantai’ yang dahulunya diamalkan oleh orang Melayu, khususnya di Pantai Timur, untuk menenangkan roh nenek moyang.

Namun, amalan itu telah dihentikan oleh orang Melayu kerana dianggap bercanggah dengan ajaran Islam, kata Ghouse. Bagaimanapun, masyarakat Orang Asli Mah Meri terus menyambut festival itu setiap tahun.

“Tidak ada tradisi sambutan air bersifat sekular di Semenanjung, apatah lagi festival air berasaskan jalanan,” kata Ghouse.

Beliau berkata perayaan berpaksikan air itu sendiri tidak semestinya memudaratkan jika diadakan di lokasi yang sesuai dan tidak mengganggu kehidupan awam.

“Tiada salahnya perayaan seperti ini jika diadakan di tempat yang sesuai tanpa menyusahkan orang ramai,” tambahnya.

Budaya tempatan tidak boleh diketepikan

Pakar pelancongan budaya Greg Richards berkata festival yang diwujudkan terutamanya untuk menarik pelancong boleh menjejaskan budaya tempatan jika komuniti setempat tidak dilibatkan dalam proses perancangan.

“Jika festival ini tidak berasaskan budaya tempatan, ia berisiko mengkomersialkan budaya dan bukannya menyokongnya,” kata Richards dari Universiti Tilburg di Belanda kepada FMT.

Beliau berkata walaupun festival seperti itu boleh membawa manfaat ekonomi, alasan tersebut sahaja tidak mencukupi dan perlu diseimbangkan. Acara yang diadakan pada musim kemuncak pelancong selalunya memberi nilai yang terhad, tambahnya.

Richards menambah bahawa festival lebih mampan apabila dirancang dari peringkat awal dengan penglibatan komuniti tempatan bagi mendapatkan sokongan jangka panjang mereka.