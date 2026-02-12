Sikap diam diri majlis veterinar tak boleh diterima, kata kumpulan hak haiwan

Lawyers for Animal Rights mempertimbangkan tindakan undang-undang sekiranya Majlis Veterinar Malaysia terus diam diri dalam isu pengabaian haiwan oleh seorang doktor veterinar. (Gambar Envato Elements)

PETALING JAYA : Sebuah kumpulan hak asasi haiwan sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang terhadap Majlis Veterinar Malaysia (MVC) berhubung kegagalan badan itu untuk menjelaskan sama ada tindakan tatatertib telah diambil terhadap seorang doktor veterinar yang didakwa di mahkamah atas tuduhan pengabaian haiwan.

Lawyers for Animal Rights berkata dakwaan terhadap Dr Fadzilah Aini A Kadir melibatkan ‘pelanggaran serius’ kebajikan haiwan, dengan hampir 2,000 aduan awam, serta pertuduhan jenayah di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015.

MVC, sebagai badan pengawal selia berkanun, mempunyai kewajipan undang-undang yang jelas untuk bertindak demi kepentingan awam dan secara bebas daripada prosiding jenayah, katanya.

Peguam kumpulan itu, Rajesh Nagarajan dan Sachpreetraj Singh Sohanpal, berkata mereka telah menghantar pertanyaan rasmi kepada MVC pada 22 Jan, bagi mendapatkan pengesahan sama ada prosiding tatatertib telah dimulakan atau sama ada lesen pengamal tersebut masih kekal.

Mereka juga memohon pengesahan sama ada langkah perlindungan interim telah dilaksanakan.

Menurut kumpulan itu, Akta Doktor Veterinar 1974 memberi kuasa kepada MVC untuk mengadakan siasatan terhadap salah laku profesional dan untuk menggantung atau membuang nama pakar bedah veterinar daripada senarai berdaftarnya.

Mereka juga berkata maklum balas daripada MVC adalah penting memandangkan terdapat kebimbangan awam berhubung piawaian profesional veterinar dan perlindungan kebajikan haiwan di Malaysia.

Kumpulan itu kesal kerana masih belum menerima sebarang maklum balas, sambil menambah bahawa ‘tindakan membisu’ majlis itu tidak boleh diterima.

“Tindakan membisu pengawal selia dalam berdepan dakwaan serius kebajikan haiwan menghakis kepercayaan awam, menjejaskan akauntabiliti profesional, dan memberi isyarat ketidakpedulian institusi.

“Jika kegagalan ini berterusan, tindakan undang-undang untuk memaksa akauntabiliti pengawalseliaan tidak dapat dielakkan,” kata kumpulan itu kepada FMT.

Sementara itu, Rajesh berkata badan itu masih boleh mengambil tindakan tatatertib terhadap Fadzilah walaupun kes mahkamahnya sedang berjalan, kerana kedua-duanya adalah isu yang berasingan.

Pada 31 Dis, Fadzilah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Sesyen atas pertuduhan meninggalkan penjagaan seekor kucing dan seekor anjing di bawah jagaannya sehingga menyebabkan kematian haiwan tersebut di sebuah premis pada Disember lalu.

Dia didakwa di bawah Seksyen 29(1)(e) Akta Kebajikan Haiwan 2015, membawa denda tidak kurang RM20,000 dan tidak lebih RM100,000, atau penjara sehingga tiga tahun, atau kedua-duanya sekali, jika sabit kesalahan.