Hamzah muat naik gambar bersama PAS di Rusila

Gambar dimuat naik Hamzah Zainudin, memaparkan beliau bersama pemimpin PAS susulan laporan mengenai pemecatan beliau. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Hamzah Zainudin memuat naik gambar bersama pemimpin PAS, termasuk Presiden Hadi Awang, di sebalik liputan media berhubung pemecatan beliau daripada Bersatu.

Ganbar di Facebook memaparkan bekas timbalan presiden itu bersama Hadi, Setiausaha Agung Takiyuddin Hassan, Naib Presiden Ahmad Samsuri Mokhtar yang diuar-uarkan calon PAS untuk jawatan pengerusi Perikatan Nasional, dan Ahli Parlimen Bachok Syahir Sulaiman.

Turut serta seperti Naib Presiden Bersatu Ronald Kiandee yang pernah menggesa Presiden Muhyiddin Yassin meletak jawatan, serta dua bekas ahli, Saifuddin Abdullah dan Wan Saiful Wan Jan yang dalam proses rayuan.

“Alhamdulillah. Minum petang di Rusila. Allah adalah sebaik-baik perancang,” kata Hamzah di Facebook.

Awal hari ini, Bersatu memecat Hamzah, yang juga ketua pembangkang di Parlimen, di tengah-tengah kemelut kepimpinan antara beliau dan Muhyiddin.

Lembaga disiplin menyatakan Hamzah melanggar peruntukan perlembagaan parti yang memerlukan ahli mematuhi perlembagaan, kod etika, dan tata kelakuan parti. Beberapa Ahli Parlimen Bersatu, yang dilaporkan berpihak kepadanya, turut dipecat daripada parti.