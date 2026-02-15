8.1 juta orang sudah tebus SARA RM100, kata Amir Hamzah

Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan berkata bantuan SARA bertujuan memastikan semua orang mendapat sokongan, walaupun ada yang mungkin tidak menggunakannya kerana berkemampuan.

GEORGE TOWN : Hampir 8.1 juta orang telah menebus bantuan Sumbangan Asas Rahmah (SARA) RM100 setakat Jumaat, dengan jumlah perbelanjaan mencecah hampir RM780 juta, kata Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan.

“Kadar penggunaan sangat baik,” katanya kepada pemberita pada program Kampung Angkat Madani di Pulau Betong di sini hari ini.

Bantuan tunai SARA untuk semua telah dikreditkan mulai 9 Feb. Ia sebahagian daripada inisiatif kerajaan untuk membantu orang ramai menjelang Tahun Baharu Cina dan Ramadan.

Amir berkata bantuan itu bertujuan memastikan semua menerima bantuan, walaupun ada yang mungkin tidak menggunakannya jika mereka sudah mencukupi dari segi kewangan.

Beliau menambah, sebarang wang yang tidak dibelanjakan akan disalurkan semula kepada golongan yang lebih memerlukan.

“Jika ada lebihan, kita pulangkan kepada rakyat,” katanya, sambil memaklumkan RM150 juta dana SARA yang tidak digunakan tahun lalu telah diagihkan semula kepada bantuan bersasar, termasuk kepada Orang Kurang Upaya (OKU) dan peralatan perubatan bagi pesakit kronik.

Sementara itu, Amir menggesa lebih banyak syarikat mencontohi langkah syarikat berkaitan kerajaan (GLC) seperti Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP), Khazanah Nasional, Permodalan Nasional Bhd, Kumpulan Wang Persaraan (Diperbadankan), Lembaga Tabung Angkatan Tentera dan Lembaga Tabung Haji yang telah melaksanakan dasar gaji sara hidup.

Penanda aras gaji sara hidup ditetapkan sekitar RM3,100 sebulan, lebih tinggi daripada gaji minimum RM1,700 sebulan yang diumumkan dalam Belanjawan 2025 dan dilaksanakan pada Februari 2025.

“Kkita berharap dengan isyarat yang diberikan kerajaan, lebih banyak syarikat dan seluruh sektor swasta akan terdorong untuk mengikutinya,” kata Amir.

Mengenai harga pengguna, Amir berkata pengukuhan ringgit sepatutnya membantu menurunkan kos import, namun perkara utama ialah bagaimana penjimatan itu disalurkan kepada pengguna.

“Isunya sekarang ialah memastikan pengimport menyalurkan kos yang lebih rendah kepada orang ramai,” katanya, sambil menambah kementeriannya memantau keadaan itu bersama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup.

Beliau berkata tidak semua harga akan turun serta-merta kerana sebahagian kos telah meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

“Bukan semuanya akan turun,” katanya.