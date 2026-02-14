Ramadan, seperti kita menghidupkannya

Beberapa hari lagi, kita akan melangkah ke bulan Ramadan. Selain dari menahan lapar dan dahaga, banyak perkara lain yang sering diuji.

Pada suatu pagi Ramadan, bandar ini bergerak sedikit perlahan. Bukan kerana jalan raya lengang sepenuhnya, tetapi kerana manusia di dalamnya seolah-olah belajar memperlahankan reaksi. Di kaunter klinik kerajaan, nombor giliran bergerak lambat. Seorang lelaki berusia menunggu dengan fail lusuh di tangan, seorang ibu mendukung anak yang masih mengantuk, dan seorang warga emas memandang papan tanda tanpa banyak bicara.

Biasanya, suasana seperti ini mudah menyalakan rasa tidak sabar. Namun pagi itu terasa berbeza. Tiada suara meninggi, tiada wajah keras menuntut layanan segera. Ada yang memejam mata seketika, ada yang menyandar ke dinding, ada yang sekadar menghela nafas panjang. Ramadan tidak diumumkan, tetapi kehadirannya terasa — melalui kesediaan manusia untuk menunggu tanpa melawan.

Dalam dunia yang sentiasa mengejar kelajuan, perlahan menjadi sesuatu yang asing. Ramadan memaksa kita berlatih semula—bahawa tidak semua perkara perlu dimenangi, dan tidak semua kelewatan perlu dimarahi.

Hari yang lebih panjang

Ramadan menjadikan siang terasa panjang. Lapar dan dahaga bukan sekadar ujian fizikal, tetapi pintu kepada ujian emosi. Hal kecil mudah menjadi besar. Kata-kata remeh mudah mengguris. Dalam keadaan beginilah nilai sebenar seseorang sering terdedah.

Di tempat kerja, kesilapan kecil boleh mencetuskan ketegangan. Di rumah, keletihan boleh mengundang salah faham. Ramadan tidak menjanjikan kita menjadi lebih sabar secara automatik. Sebaliknya, ia mendedahkan betapa rapuhnya kesabaran itu sendiri. Namun di situlah prosesnya bermula — apabila kita sedar bahawa menahan diri memerlukan latihan, bukan niat semata-mata.

Pilihan untuk diam, untuk menangguhkan respon, atau untuk memaafkan kesilapan kecil mungkin kelihatan remeh. Tetapi dalam bulan ini, pilihan-pilihan kecil itulah yang menentukan suasana seharian.

Pilihan kecil yang tidak dipuji

Nilai jarang lahir dalam keputusan besar. Ia lebih kerap muncul dalam perkara yang tidak diperhatikan. Seorang peniaga yang menutup kedai sedikit awal kerana keletihan, tetapi masih tersenyum ketika pelanggan terakhir datang. Seorang pelanggan yang tidak berkira walaupun layanan tidak sempurna. Seorang pemandu yang memberi laluan tanpa membunyikan hon.

Perkara-perkara ini tidak akan tular. Ia tidak cukup dramatik untuk dikongsi. Namun Ramadan membentuk manusia melalui detik-detik sebegini. Ia bekerja perlahan, tanpa sorakan, tetapi konsisten.

Dalam masyarakat yang sering mengaitkan kebaikan dengan ganjaran segera, Ramadan mengingatkan bahawa nilai tidak selalu datang dengan pulangan cepat. Kadang-kadang ia hanya meninggalkan rasa tenang — dan itu pun sudah memadai.

Saya perasan perkara ini setiap kali Ramadan datang — di klinik kerajaan, nilai menjadi lebih jujur. Nombor giliran bergerak perlahan seperti biasa, kerusi plastik tetap penuh, dan udara tetap hangat walaupun kipas berpusing tanpa henti. Namun yang berbeza ialah cara manusia membawa diri. Seorang warga emas menunggu lama tanpa mengeluh. Seorang ibu muda memujuk anak yang resah dengan suara perlahan. Seorang jururawat meminta maaf walaupun kesibukan jelas terpampang pada wajah.

Dalam keadaan lapar dan dahaga, mudah sebenarnya untuk emosi terlepas kawalan tetapi di ruang seperti ini, Ramadan seolah-olah memaksa semua orang memperlahankan reaksi. Tiada siapa ingin menjadi orang pertama yang meninggikan suara. Kesabaran menjadi mata wang bersama—bukan kerana semua orang baik, tetapi kerana semua orang sedang diuji.

Di sinilah saya belajar bahawa Ramadan tidak berlaku di masjid semata-mata. Ia berlaku di ruang menunggu, di kaunter pendaftaran, di tempat orang letih bertembung dengan sistem yang tidak sempurna. Nilai hadir bukan sebagai pengajaran, tetapi sebagai pilihan—sama ada untuk marah, atau untuk mengalah sedikit. Selalunya, dalam bulan ini, manusia memilih yang kedua.

Memberi dalam sunyi

Di sebalik kemeriahan berbuka dan program kebajikan, ada memberi tanpa nama. Seseorang membayar makanan untuk orang di belakang. Seseorang meninggalkan beras di depan rumah jiran. Tiada gambar, tiada kapsyen, tiada pengumuman.

Memberi dalam bentuk paling jujur tidak memerlukan saksi. Ia berlaku kerana empati, bukan kerana pujian. Dalam zaman di mana hampir semua perkara boleh dipamerkan, Ramadan menawarkan ruang untuk kebaikan yang tidak kelihatan.

Bukan semua yang memberi mahu dikenali. Ada yang lebih selesa jika perbuatannya kekal antara dirinya dan Tuhan. Memberi tanpa pentas mungkin tidak popular, tetapi di situlah keikhlasan diuji tanpa kompromi.

Kesabaran tidak boleh dijadikan slogan. Kejujuran tidak boleh dipaksa. Ia hanya bermakna apabila diuji. Ramadan menyediakan ruang ujian itu — dalam keletihan, dalam tekanan, dan dalam kesunyian.

Ada hari kita gagal. Ada masa kita tersasar. Ramadan tidak menafikan kegagalan itu, sebaliknya mengajarkan bahawa sedar dan kembali adalah sebahagian daripada perjalanan. Nilai tidak lahir daripada kesempurnaan, tetapi daripada usaha berulang untuk membetulkan diri.

Apa yang penting bukanlah berapa kali kita tersilap, tetapi berapa kali kita memilih untuk belajar daripadanya.

Apabila diam jadi pilihan

Ramadan juga mengajar tentang satu kebajikan yang jarang disebut: diam. Bukan diam kerana kalah, tetapi diam kerana sedar tidak semua perkara perlu dijawab. Dalam bulan ini, saya perasan lebih ramai memilih untuk berundur selangkah — tidak membalas sindiran, tidak memanjangkan perbezaan, tidak menegakkan ego pada setiap peluang.

Diam seperti ini bukan kelemahan. Ia satu bentuk disiplin emosi. Dalam keletihan dan lapar, menahan kata-kata menjadi latihan paling sukar, namun paling bermakna. Ramadan seakan memberi izin kepada manusia untuk tidak sentiasa bersuara, dan dalam kesenyapan itulah banyak konflik mengecil sendiri.

Akhirnya, Ramadan bukan tentang apa yang kita pamerkan, tetapi apa yang kita praktikkan. Ia tidak menuntut kita menjadi insan baru sepenuhnya, hanya mengajak kita menjadi sedikit lebih sedar — tentang diri, tentang orang lain, dan tentang batas emosi sendiri.

Apabila Ramadan berlalu, bazar akan sunyi dan rutin lama kembali. Namun jika ada satu perkara yang kekal — kesabaran ketika berurusan, empati ketika berbeza pandangan, dan rendah hati ketika berjaya — maka Ramadan telah meninggalkan jejak.

Nilai yang hidup tidak memerlukan pengumuman. Ia cukup terasa pada cara kita memilih, walaupun ketika bulan ini sudah berakhir.

Mohamed Nasser Mohamed ialah karyawan dan editor perunding terbabit dengan lebih 150 penerbitan sejak 2008.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.