Budak 6 tahun maut kebakaran di Banting

Bomba berkata kebakaran menyebabkan rumah dihuni 10 individu itu musnah 85%. (Gambar JBPM)

SHAH ALAM : Seorang kanak-kanak lelaki enam tahun ditemukan rentung dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di Taman Baiduri di Banting, Kuala Langat, pagi tadi.

Penolong Pengarah Bahagian Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat (JBPM) Selangor, Ahmad Mukhlis Mukhtar, berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 4.42 pagi dan dua mangsa dilaporkan terperangkap.

“Kanak-kanak itu ditemukan di bilik tingkat atas rumah manakala seorang lelaki tempatan 30-an mengalami kecederaan ringan dan dibawa ke hospital,” katanya dalam kenyataan.

Beliau berkata, kebakaran menyebabkan rumah dihuni 10 individu itu musnah 85%.

Katanya, pasukan melibatkan 10 pegawai dan anggota daripada dua Balai Bomba dan Penyelamat berjaya mengawal kebakaran pada 5.05 pagi sebelum dipadamkan sepenuhnya pada 7 pagi.

Punca kebakaran masih dalam siasatan.