Penceramah diperintah bayar RM830,000 kepada Khairy kerana libel

Mahkamah Rayuan memerintahkan Rasyiq Alwi bayar ganti rugi am RM500,000, ganti rugi teladan RM80,000, dan ganti rugi teruk RM250,000 kepada Khairy Jamaluddin.

PUTRAJAYA : Mahkamah Rayuan mengurangkan jumlah ganti rugi yang perlu dibayar oleh penceramah, Rasyiq Alwi, kepada bekas menteri kesihatan, Khairy Jamaluddin, kepada RM830,000, berhubung kenyataan libel mengenai status vaksinasi Khairy.

Tahun lepas, Mahkamah Tinggi memerintahkan Rasyiq membayar Khairy sebanyak RM2 juta sebagai ganti rugi am, serta RM250,000 sebagai ganti rugi teruk dan ganti rugi teladan.

Sidang tiga hakim dipengerusikan Zaini Mazlan mengurangkan ganti rugi am kepada RM500,000 dan ganti rugi teladan kepada RM80,000, manakala mengekalkan ganti rugi teruk sebanyak RM250,000.

Hakim juga mengekalkan perintah mahkamah bawahan agar Rasyiq membayar faedah 5% setahun kepada Khairy ke atas jumlah yang telah diputuskan, dikira dari tarikh penghakiman sehingga selesai.

Khairy, yang diwakili Abdul Rashid Ismail selaku peguam, turut memberikan award sebanyak RM50,000 bagi kos.

Zaini, yang bersidang bersama Ahmad Fairuz Zainol Abidin dan Ahmad Shahrir Salleh, bersetuju dengan Mahkamah Tinggi bahawa kenyataan fitnah tersebut bersifat serius.

Beliau berkata kenyataan Rasyiq membayangkan ketidakjujuran, penipuan, dan pemalsuan rekod vaksinasi oleh Khairy.

“Kami juga mendapati bahawa terdapat lapan penerbitan berasingan, dan setiap satunya boleh diambil tindakan secara sendiri. Kami berpandangan bahawa responden (Khairy) berhak mendapat ganti rugi bagi setiap penerbitan,” katanya.

Namun, faktor-faktor tertentu mesti ditimbang dengan teliti semasa menilai kuantum ganti rugi, jelas Zaini.

Menurutnya, ganti rugi am dalam kes fitnah bertujuan untuk memberi pampasan, bukannya untuk memperkayakan.

“Pernah wujud satu tempoh di mana mahkamah kita memberikan ganti rugi berjumlah berjuta-juta dalam kes fitnah yang berjaya. Era itu telah berakhir dan kami tidak mahu melihat ia berulang,” katanya.

Beliau berkata jumlah RM2 juta bagi ganti rugi am tidak selaras dengan trend kehakiman semasa.

Berkenaan ganti rugi teruk, Zaini berkata Khairy merupakan menteri kesihatan pada masa dunia sedang menghadapi pandemik yang teruk, iaitu Covid-19, pada 2021.

“Fitnah perayu bukan sahaja merosakkan reputasi responden tetapi juga boleh memberi kesan kepada orang awam, kerana hantaran fitnahnya mungkin telah menghalang sesetengah pihak daripada menerima vaksin,” katanya.

Zaini berkata sidang hakim mengambil maklum bahawa Rasyiq, yang diwakili oleh Lejerod Limpuong, bersikap degil kerana permohonan maaf yang didakwa dilakukannya seolah-olah berbaur sindiran.

“Atas dasar itu, kami bersetuju dan mengekalkan ganti rugi teruk sebanyak RM250,000 yang dianugerahkan kepada Khairy,” katanya.

Zaini berkata ganti rugi teladan bersifat punitif dan hanya akan dianugerahkan dalam kes-kes yang jarang berlaku dan luar biasa.

Ia wajar diberikan apabila bukti menunjukkan bahawa tingkah laku salah itu bertujuan untuk manfaat material, kelebihan kewangan, manfaat ekonomi atau keuntungan, katanya.

Zaini berkata sidang hakim mengambil maklum bahawa landskap fitnah telah berubah kerana media sosial.

“Platform seperti Instagram dan Facebook bukan lagi sekadar ruang untuk ekspresi santai. Ia alat yang mampu melakukan penyebaran segera dan meluas.

“Orang ramai semakin menggunakan platform ini untuk membina jenama peribadi, menarik pengikut, dan meningkatkan pengaruh dalam talian,” tambahnya.

Zaini berkata Rasyiq, yang menampilkan dirinya sebagai seorang penceramah agama, oleh itu tertakluk pada tahap tanggungjawab dan ketelitian yang lebih tinggi apabila membuat kenyataan awam.

“Justeru kerana kepercayaan tinggi inilah perayu (Rasyiq) memikul kewajipan yang lebih besar, bukannya lebih kecil, untuk mengesahkan ketepatan kenyataannya sebelum menyebarkannya kepada orang lain,” katanya.

Zaini berkata dengan memilih untuk menerbitkan dakwaan yang tidak disahkan, palsu dan memfitnah tentang Khairy, Rasyiq menyalahgunakan kedudukan autoriti moralnya dan mengeksploitasi kepercayaan serta penghormatan yang diberikan masyarakat kepada tokoh agama.

Khairy memfailkan saman terhadap Rasyiq pada 2022 kerana mendakwa beliau telah ‘menipu’ tentang status vaksinasinya.

Pendengaran di Mahkamah Tinggi diteruskan tanpa kehadiran Rasyiq, walaupun peguam Khairy telah memaklumkan tarikh perbicaraan kepada pendakwah tersebut.