Rafizi dilihat tak minat damai dengan pimpinan PKR, kata KJ

Shahril Hamdan dan Khairy Jamaluddin dakwa Rafizi Ramli dilihat sanggup melemahkan PKR.

PETALING JAYA : Bekas timbalan presiden PKR, Rafizi Ramli, dilihat tidak menunjukkan minat untuk memperbaiki hubungannya dengan kepimpinan semasa parti itu, dakwa bekas pemimpin Umno, Shahril Hamdan dan Khairy Jamaluddin.

Dalam episod terbaharu program audio siar ‘Keluar Sekejap’, Khairy berkata Rafizi mungkin tidak kisah jika dipecat daripada PKR kerana langkah itu membolehkannya mendakwa beliau tidak meninggalkan parti secara sukarela, sebaliknya dizalimi.

Menurut Khairy, keadaan itu juga boleh digunakan Rafizi untuk mengumpulkan sokongan atas isu tadbir urus dan antirasuah.

“Apa yang dia mahukan sekarang ialah dipecat, supaya dia boleh kata dia tidak keluar parti,” kata bekas ketua Pemuda Umno itu.

Shahril pula berpandangan Rafizi sanggup melemahkan PKR, malah presiden PKR yang juga Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, demi menghalang Ahli Parlimen Tambun itu daripada terus memegang jawatan tertinggi negara.

Rafizi sebelum ini beberapa kali mengkritik Anwar dan kerajaan, termasuk berhubung kontroversi melibatkan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), Azam Baki.

Pada 15 Feb lalu, Rafizi memberi amaran akan menggerakkan lebih banyak protes sekiranya kerajaan enggan menggantung Azam susulan dakwaan pegangan saham.

Anwar bagaimanapun berkata kerajaan akan menunggu hasil siasatan pasukan petugas khas sebelum membuat sebarang keputusan terhadap Azam.

Beliau juga sebelum ini menegaskan PKR tidak seharusnya menjadi medan untuk pihak yang hanya ‘merengek’ dan ‘berleter’.

Namun, Shahril menegaskan tindakan Rafizi bukan sekadar merungut, sebaliknya strategi politik yang menyasarkan pengundi bandar berfikiran reformasi, iaitu kumpulan teras penyokong PKR.

“Dia bukan menyasarkan pengundi PAS atau Bersatu. Sasaran dia ialah pengundi PKR sendiri. Pada dasarnya, dia sudah membayangkan masa depannya di luar parti yang dipimpin Anwar,” katanya.