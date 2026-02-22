Hamzah, 18 Ahli Parlimen sokong PAS ketuai PN

Hamzah Zainudin dan 18 Ahli Parlimen yang menyokongnya dilaporkan akan mengambil alih parti politik lain minggu depan.

PETALING JAYA : Hamzah Zainudin dan 18 Ahli Parlimen menyokongnya, termasuk 13 wakil rakyat masih bersama Bersatu, menyuarakan sokongan mereka kepada Perikatan Nasional (PN) susulan pelantikan pengerusi baharunya.

Sembilan belas Ahli Parlimen itu mengucapkan tahniah kepada Naib Presiden PAS, Ahmad Samsuri Mokhtar atas pelantikannya sebagai pengerusi PN dan berikrar memberi sokongan penuh kepadanya bagi memimpin gabungan pembangkang itu.

“Pelantikan ini merupakan konsolidasi serius bahawa PN benar-benar bersedia untuk berkhidmat kepada rakyat dan membina negara.

“Sebagai Ahli Parlimen, kami terus menyokong PN yang dipimpin PAS selaku parti tunjangnya,” kata mereka dalam kenyataan bersama.

Terdahulu, Majlis Tertinggi PN sebulat suara bersetuju melantik Samsuri mengetuai gabungan itu menggantikan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin yang meletak jawatan 1 Jan lalu.

Muhyiddin kini timbalan pengerusi PN.

Hamzah dan tiga Ahli Parlimen Bersatu dipecat 13 Feb lalu di kemuncak kemelut kepimpinan antara beliau dan Muhyiddin.

Mereka dilaporkan akan mengambil alih parti politik lain minggu depan.