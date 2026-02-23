5 Ahli Parlimen PN teliti semula persoalan Perlembagaan berhubung tarif AS

Rosol Wahid, Fathul Huzir Ayob, Awang Hashim, Mas Ermieyati Samsudin dan Abdul Khalib Abdullah mahu Mahkamah Persekutuan mengisytiharkan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Malaysia-AS adalah terbatal dan tidak sah.

KUALA LUMPUR : Lima Ahli Parlimen Perikatan Nasional (PN) berhasrat meneliti semula persoalan Perlembagaan yang ingin dirujuk ke Mahkamah Persekutuan berhubung Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Malaysia-AS (ART) susulan keputusan terbaharu Mahkamah Agung Amerika Syarikat mengenai tarif.

Peguam S Karthigesan, yang mewakili kelima-lima Ahli Parlimen itu, memberitahu Mahkamah Tinggi hari ini bahawa anak guamnya memerlukan masa untuk meneliti dan mungkin memperluaskan persoalan tersebut susulan perkembangan di AS.

Beliau berkata pemohon telah memuktamadkan cadangan persoalan untuk dirujuk di bawah Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964, namun satu ‘perkembangan besar’ baru-baru ini memerlukan penilaian semula.

Mahkamah Agung AS pada Jumaat lalu memutuskan bahawa Presiden Donald Trump telah melampaui bidang kuasanya dalam mengenakan tarif di bawah undang-undang kuasa darurat ekonomi 1977.

“Berikutan keputusan itu, kami perlu meneliti semula bagaimana persoalan tersebut harus dirangka sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan,” katanya kepada mahkamah semasa pengurusan kes di hadapan Hakim Amarjeet Singh.

Mahkamah membenarkan pemohon mempunyai masa sehingga 2 Mac untuk memfailkan permohonan kebenaran.

Sementara itu, Peguam Kanan Persekutuan Nurhafizza Azizan memaklumkan mahkamah bahawa kerajaan akan memfailkan permohonan untuk membatalkan saman pemula tersebut.

Beliau memohon masa sehingga 16 Mac untuk memfailkan permohonan berkenaan.

Lima Ahli Parlimen itu – Rosol Wahid (Hulu Terengganu), Fathul Huzir Ayob (Gerik), Awang Hashim (Pendang), Mas Ermieyati Samsudin (Masjid Tanah) dan Abdul Khalib Abdullah (Rompin) – memfailkan saman pemula pada 19 Jan.

Mereka berusaha mencabar keabsahan ART yang ditandatangani antara Malaysia dan AS pada Oktober lalu.

Plaintif memohon perisytiharan bahawa Perdana Menteri Anwar Ibrahim tidak mempunyai kuasa perlembagaan untuk mengikat Persekutuan kepada perjanjian tersebut dan bahawa kerajaan gagal mematuhi prinsip tanggungjawab bersama.

Mereka juga mendakwa bahawa peguam negara gagal memberikan nasihat sewajarnya berhubung prasyarat perlembagaan sebelum Malaysia boleh terikat secara sah.

Antara lain, mereka memohon perisytiharan bahawa perjanjian perdagangan itu, termasuk hasilnya, adalah tidak berperlembagaan dan terbatal.