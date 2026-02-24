Tak perlu bawa isu pencen veteran ke MAT, kata menteri

Khaled Nordin berkata pelarasan pencen kepada 50 orang pesara veteran ATM sebelum 1 Jan 2013 telah dilaksanakan.(Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Tiada keperluan membawa isu pelarasan pencen veteran Angkatan Tentera Malaysia (ATM) ke pertimbangan Majlis Angkatan Tentera (MAT) memandangkan perkara itu telah pun diselesaikan sepenuhnya.

Menteri Pertahanan Khalid Nordin berkata Mahkamah Persekutuan pada 20 Jan lalu telah menolak permohonan kebenaran merayu yang difailkan pihak plaintif.

“Keputusan tersebut sekali gus mengekalkan penghakiman Mahkamah Rayuan yang telah memihak kepada kerajaan.

“Pelarasan pencen telah pun dilaksanakan kepada kesemua 50 orang pesara veteran ATM terlibat (pencen sebelum 1 Jan 2013), selaras dengan peruntukan di bawah Peraturan-Peraturan Pencen Angkatan Tentera 1982 (PPAT 1982),” katanya dalam jawapan bertulis Parlimen.

Tambahnya, kerajaan sentiasa menjunjung tinggi keputusan badan kehakiman selaras dengan prinsip kedaulatan undang-undang, namun tetap mengutamakan agenda kebajikan veteran.

Beliau menjawab soalan Khlir Nor (PN-Ketereh) berhubung isu itu.

Mahkamah Persekutuan pada 20 Jan lalu telah menolak permohonan bagi kebenaran merayu oleh 50 pesara ATM yang pencen sebelum 1 Jan 2013 untuk mengetepikan keputusan mengenai pelarasan pencen.

Pada 4 Jun 2025, Mahkamah Rayuan memutuskan tiada diskriminasi dan pelanggaran Perlembagaan terhadap pesara ATM berhubung pelarasan pencen.