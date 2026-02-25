Kerajaan digesa giat kempen kesedaran bantut ancam perkembangan otak

Berdasarkan Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan 2022, kadar bantut dalam kalangan kanak-kanak bawah lima tahun di Malaysia ialah 21.2%, yang meningkat daripada 17.7% pada 2015. (Gambar Envato Elements)

PETALING JAYA : Jawatankuasa Pilihan Wanita, Kanak-kanak dan Pembangunan Masyarakat menggesa Kementerian Kesihatan (KKM) dengan kerjasama Kementerian Komunikasi melancarkan kempen kesedaran secara agresif berhubung implikasi bantut terhadap masa depan negara.

Pengerusinya, Yeo Bee Yin, berkata isu bantut bukan sekadar berkaitan ketinggian fizikal, sebaliknya turut menjejaskan pertumbuhan dan perkembangan otak kanak-kanak.

Yeo Bee Yin.

“Bantut bukan sekadar isu ketinggian ataupun anak kecil. Ia menjejaskan perkembangan otak, pencapaian akademik, produktiviti masa depan dan daya saing negara.

“Setiap kanak-kanak yang gagal mencapai potensi pertumbuhan hari ini adalah kerugian kepada negara pada masa hadapan,” katanya ketika membuat penerangan di Dewan Rakyat berhubung Penyata Bantut Dalam Kalangan Kanak-kanak di Malaysia.

Menurut Yeo, berdasarkan Tinjauan Kesihatan dan Morbiditi Kebangsaan (NHMS) 2022, kadar bantut dalam kalangan kanak-kanak bawah lima tahun di Malaysia ialah 21.2%.

Katanya, kadar itu meningkat daripada 17.7% pada 2015 kepada 21.2% pada 2022 dan itu merupakan satu trend yang membimbangkan.

Yeo turut memaklumkan Malaysia merupakan satu-satunya negara Asean yang merekodkan peningkatan kadar bantut daripada 19.3% pada 2000 kepada 24.3% pada 2024.

Sehubungan itu, beliau mencadangkan kerajaan meneliti pengalaman Indonesia yang berjaya menurunkan kadar bantut sebanyak 11% dalam tempoh enam tahun, daripada 30.8% pada 2018 kepada 19.8% pada 2024.

“Ini membuktikan penurunan ketara boleh dicapai jika kepimpinan, tadbir urus dan pelaksanaan bergerak seiring.

“Jika negara yang lebih besar dan kompleks seperti Indonesia mampu menurunkan kadar bantut secara drastik melalui kepimpinan tegas dan pelaksanaan berasaskan data, maka Malaysia juga perlu beralih daripada pendekatan berpecah-belah kepada pendekatan yang tersasar, terukur dan bertanggungjawab,” katanya.