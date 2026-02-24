Hospital kerajaan tak nafi rawatan kanak-kanak tanpa kerakyatan, kata Dzulkefly

Menteri Kesihatan Dzulkefly Ahmad berkata prinsip utama KKM adalah menyelamatkan nyawa dan memberikan rawatan secara sama rata kepada semua yang memerlukan. (Gambar Bernama)

PETALING JAYA : Hospital kerajaan tidak akan menafikan rawatan terhadap kanak-kanak tanpa kerakyatan khususnya untuk kes kecemasan dan keadaan yang mengancam nyawa, kata Menteri Kesihatan Dzulkefly Ahmad.

Beliau berkata, Kementenrian Kesihatan (KKM) komited memastikan akses kesihatan diberikan kepada semua individu termasuk kanak-kanak tanpa kerakyatan sebagai tanggungjawab sosial dan kemanusiaan.

“Prinsip utama KKM adalah menyelamatkan nyawa dan memberikan rawatan secara sama rata kepada semua yang memerlukan,” katanya dalam jawapan bertulis parlimen bagi menjawab soalan Sany Hamzan (PH-Hulu Langat).

Sany yang bertanya mengenai isu pelayan kesihatan untuk kanak-kanak tanpa kerakyatan.

Dzulkefly juga berkata di bawah polisi ‘no wrong door’ semua pesakit yang memerlukan rawatan segera khususnya di jabatan kecemasan akan diberi rawatan tanpa penangguhan tanpa mengira status kewarganegaraan.

Bagaimanapun, katanya, kos rawatan untuk warganegara dan bukan warganegara adalah berbeza.

Menurutnya, mengikut Perintah Fi 2014, individu berstatus bukan warganegara tertakluk kepada kadar bayaran warga asing.