Pertukaran Wan Shaharuddin amalan biasa, tak jejas kes dikendali di SPRM, kata peguam negara

Penempatan Wan Shaharuddin Wan Ladin di Bahagian Perbicaraan dan Rayuan AGC diyakini sesuai dengan kepakaran dimiliki, membolehkannya terus menyumbang kepada pengendalian kes rayuan lebih kompleks dan berprofil tinggi, kata peguam negara. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Pertukaran Wan Shaharuddin Wan Ladin kepada jawatan timbalan ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan II, Bahagian Perbicaraan dan Rayuan, Jabatan Peguam Negara (AGC) tidak akan menjejaskan kes dikendalikannya di Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).

Peguam Negara Mohd Dusuki Mokhtar, berkata Wan Shaharuddin masih berupaya meneruskan tanggungjawab terhadap kes berkepentingan, di samping diberi peluang mengendalikan kes rayuan pada peringkat mahkamah lebih tinggi.

“Saya ingin memaklumkan bahawa Wan Shaharuddin telah ditukarkan daripada jawatan pengarah perundangan dan pendakwaan SPRM kepada jawatan timbalan ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan II di Bahagian Perbicaraan dan Rayuan, AGC berkuat kuasa pada 2 Mac 2026.

“Saya menegaskan bahawa pertukaran pegawai ialah perkara biasa dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan, dan dilaksanakan bagi memastikan keseimbangan pengalaman, kesinambungan kepimpinan, serta pengukuhan kapasiti organisasi,” katanya dalam kenyataan.

Dusuki turut menyeru semua pihak supaya melihat pertukaran itu sebagai langkah positif dalam memperkukuh peranan AGC dan memastikan pentadbiran keadilan negara terus berada pada tahap optimum.

Beliau berkata, Bahagian Perbicaraan dan Rayuan ialah satu daripada bahagian utama di AGC yang memainkan peranan penting dalam memastikan keberkesanan pendakwaan dan kelancaran proses rayuan di mahkamah atasan.

Penempatan Wan Shaharuddin di bahagian itu, katanya, diyakini sesuai dengan kepakaran dimiliki, sekali gus membolehkan beliau terus menyumbang secara langsung kepada pengendalian kes rayuan yang lebih kompleks dan berprofil tinggi.

Dusuki berkata, pertukaran itu merupakan sebahagian amalan biasa dalam perkhidmatan awam yang menekankan prinsip pusingan kerja, pembangunan kerjaya, dan pendedahan kepada bidang tugas pelbagai.

“Lazimnya, tempoh pusingan kerja bagi pegawai undang-undang dalam Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan adalah antara tiga hingga lima tahun.

“Wan Shaharuddin telah berkhidmat selama lebih enam tahun di SPRM dan pertukaran ini sejajar dengan amalan tersebut serta memberikan peluang kepada beliau untuk memperluas pengalaman dalam bidang perbicaraan dan rayuan,” katanya.

Wan Shaharuddin yang berkhidmat di SPRM pada 2019, mengendalikan pelbagai kes berprofil tinggi antaranya kes penyelewengan dana Armada membabitkan Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, kes rasuah terowong dasar laut Pulau Pinang melibatkan bekas ketua menteri, Lim Guan Eng, dan kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram dihadapi bekas perdana menteri, Muhyiddin Yassin.