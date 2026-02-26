KWSP dijangka umum dividen antara 6 hingga 6.2% untuk 2025

Difahamkan, KWSP baru-baru ini bermesyuarat untuk mengesahkan kadar dividen tersebut, yang akan diumumkan pada Sabtu.

PETALING JAYA : Kira-kira 15 juta pencarum KWSP boleh menjangkakan dividen yang agak baik bagi 2025 apabila ia membuat pengumuman pada Sabtu ini.

Menurut sumber, dividen antara 6% hingga 6.2% dijangka diumumkan bagi akaun konvensional dan syariah KWSP.

Tahun lalu, KWSP mengisytiharkan dividen 6.3% bagi akaun konvensional dan syariah, kali pertama kedua-dua simpanan menerima kadar yang sama.

Pada tahun-tahun sebelumnya, kadar bagi akaun syariah adalah lebih rendah.

Laporan media sebelum ini memetik penganalisis kewangan yang mengunjurkan kadar antara 6.3% hingga 6.7%, berdasarkan prestasi KWSP dalam portfolio pelaburan tempatan dan luar negara.

Seorang sumber berkata walaupun kadar itu sedikit lebih rendah daripada unjuran sesetengah pihak, ia masih jauh lebih baik berbanding kadar faedah yang ditawarkan institusi kewangan bagi simpanan tetap.

“Ramai rakyat Malaysia mengeluarkan dana dari bank untuk menambah simpanan KWSP mereka. KWSP membenarkan maksimum RM100,000 ditambah ke dalam akaun setiap tahun. Dengan bank hanya menawarkan kira-kira separuh daripada kadar itu, ramai mengambil peluang untuk menyimpan di KWSP,” katanya.

Dividen KWSP bagi tahun lalu dijangka antara yang tertinggi dalam tempoh lima tahun kebelakangan ini.

Kadar bagi simpanan konvensional dan syariah masing-masing adalah 5.2% dan 4.9% pada 2020, 6.1% dan 5.65% pada 2021, 5.35% dan 4.75% pada 2022, 5.5% dan 5.4% pada 2023, serta 6.3% bagi kedua-dua akaun pada tahun lalu.