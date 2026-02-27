19 ahli exco Srikandi hilang keyakinan terhadap Mas Ermieyati

Mas Ermieyati Samsudin baru-baru ini lepas jawatan ketua bahagian kerana hilang kepercayaan kepada Presiden Muhyiddin Yassin.

PETALING JAYA : Seramai 19 ahli exco Srikandi Bersatu menyatakan hilang keyakinan terhadap kepimpinan ketua mereka, Mas Ermieyati Samsudin, yang baru-baru ini melepaskan jawatan ketua bahagian kerana hilang kepercayaan kepada Presiden Muhyiddin Yassin.

Dalam satu kenyataan bersama, 19 termasuk Azmin Ali atas kapasiti sebagai setiausaha sayap, berkata mereka juga hilang kepercayaan terhadap kepimpinan Ermieyati, berikutan kenyataan dan tindakan yang tidak selaras dengan perlembagaan parti serta prinsip disiplin organisasi.

“Kami menegaskan bahawa segala keputusan, kenyataan, dan pendirian yang dibuat oleh beliau kebelakangan ini adalah atas kapasiti peribadi beliau semata-mata serta tidak mendapat sokongan dan persetujuan kami, exco Srikandi Malaysia mahupun majoriti ketua-ketua Srikandi negeri,” menurut kenyataan.

Turut tersenarai dalam kenyataan bersama itu sembilan ketua Srikandi negeri, iaitu Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Johor, Terengganu, Pahang dan Sarawak.

Peletakan jawatan Ermieyati sebagai ketua Bersatu Masjid Tanah diumumkan pada 19 Feb lalu. Pada 14 Feb, Ermieyati menghadiri majlis perhimpunan menyokong bekas timbalan presiden, Hamzah Zainudin.

Kumpulan exco ini menegaskan mereka kekal bersama Muhyiddin, dan berkata kenyataan dan tindakan Ermieyati tidak melalui musyawarah serta mandat Srikandi.

“Perkara ini bukan sahaja menjejaskan kestabilan dalaman, malah berpotensi menghakis kepercayaan serta merencatkan kesatuan Srikandi di semua peringkat,” katanya.