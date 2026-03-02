Mursyidul am PAS stabil

Hashim Jasin dirawat di Hospital Tuanku Fauziah, Kangar, sejak 9 Feb lalu sebelum dipindahkan ke Hospital Pulau Pinang.

PETALING JAYA : Keadaan kesihatan Mursyidul Am PAS Hashim Jasin yang masih dirawat di Hospital Pulau Pinang (HPP), George Town, dilaporkan stabil dan menunjukkan tanda positif.

Anak perempuannya, Husna, berkata secara keseluruhan tahap kesihatan bapanya kini menunjukkan perkembangan baik terutama membabitkan fungsi jantung dan buah pinggang.

Katanya, perunding kardiologi turut memaklumkan keadaan jantung semakin stabil dan penggunaan ubat juga akan dikurangkan secara berperingkat, lapor Berita Harian.

“Keadaan buah pinggang abah semakin baik dan dia sudah mula dapat buang air kecil dengan lancar. Apabila keadaan buah pinggang bertambah baik dan sebelum abah dibenarkan caj keluar, pihak hospital merancang untuk melakukan prosedur angiogram.

“Bacaan tekanan darah abah kini berada pada paras 145/52, bagaimanapun bantuan pernafasan oksigen masih diberikan menggunakan topeng muka,” katanya menurut Berita Harian.

Husna berkata, selain masalah jantung dan buah pinggang, bapanya turut dikesan mengalami komplikasi paru-paru, namun tidak terlalu membimbangkan.

“Cuma terdapat jangkitan kuman pada paru-paru abah dan pihak perubatan sedang berusaha untuk mengeluarkan kahak yang menjadi punca jangkitan itu.

“Abah juga ada ucapkan terima kasih kepada semua yang datang menziarahinya sepanjang rawatan di HPP, cuma saya mohon semua teruskan berdoa untuk kesejahteraannya,” katanya.

Sebelum ini, media melaporkan Hashim, 87, menerima rawatan akibat masalah kesihatannya di Hospital Tuanku Fauziah (HTF), Kangar, sejak 9 Feb lalu sebelum dipindahkan ke HPP berikutan keadaannya yang memerlukan perhatian pakar.

Hashim dilantik sebagai mursyidul am PAS keempat pada 10 Okt 2016 oleh Majlis Syura Ulama PAS, bagi menggantikan Haron Din yang meninggal dunia pada 16 Sept tahun sama.