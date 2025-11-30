The winners of the 17th Sabah state election

Nonetheless, Gabungan Rakyat Sabah (GRS) chairman Hajiji Noor was sworn in shortly after the results were confirmed. He received the backing of five independent candidates, three assemblymen from Upko and one from Pakatan Harapan.
This gives Hajiji a simple majority to form the state government.
The state election was a hotly contested affair with 596 candidates, including 74 independents, vying for the 73 seats up for grabs.
GRS won the most seats with a total of 29, followed by Warisan with 25.
Barisan Nasional won six seats while Jeffrey Kitingan’s Parti Solidariti Tanah Airku (STAR) secured two.
Perikatan Nasional won just one seat through a remarkable victory from PAS, while Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat (KDM) also took one.
Other parties that contested included Parti Impian Sabah (PIS), Parti Kebangsaan Sabah (PKS) Parti Kerjasama Anak Negeri (Anak Negeri), Parti Perpaduan Rakyat Sabah (PPRS), Parti Bumi Kenyalang (PBK), the Sabah Progressive Party (SAPP), Parti Damai Sabah (PDS), Parti Bangsa Malaysia (PBM) and Parti Aspirasi Rakyat Sarawak (Aspirasi), but they were all wiped out.
Here are the 73 winners of the 17th Sabah legislative assembly election:
N1. Banggi
Winner: Mohammad Mohamarin (GRS) – 2,484 votes (1,306 majority)
Zainal Romio (Warisan) – 1,178
Nasib Samodi (Independent) – 561
Normalah Rasik (BN) – 470
Among Timbul (PIS) – 371
Rahimah Majid (PN) – 296
Salbin Muksin (STAR) – 70
Hussin @ Taliyasin Masuddin (Independent) – 29
Abdul Razak Abdul Salam (Anak Negeri) – 28
Azlan @ Raymon Majumah (PKS) – 26
Sakinolin Mohamad (Independent) – 25
Halman Maniuk (PBK) – 6
N2. Bengkoka
Winner: Harun Durabi (BN) – 2,485 votes (77 majority)
Samuil Mopun (GRS) – 2,408
Maklin Masiau (STAR) – 1,899
Rahim @ Richard Mazagi – 1,528
Fauziah Fuad Stephens (Warisan) – 1,290
Jomin Mogompit (Independent) – 1,084
Junsim Rumunzing (Upko) – 622
Berusli Kimin (PN) – 310
Matin Ugung (PIS) – 183
Gunsanad Malingka (PBK) – 26
KPD Oding (Independent) – 21
N3. Pitas
Winner: Ruddy Awah (GRS) – 5,754 votes (1,565 majority)
Harun Ismail (Warisan) – 4,189
Bolkiah Ismail (BN) – 1,331
Kinchin Boluot (PIS) – 425
Abd Hamid Kimin (KDM) – 266
Nazri Santong (Independent) – 131
N4. Tanjong Kapor
Winner: Ben Chong (GRS) – 6,171 votes (359 majority)
Verdon Bahanda (Independent) – 5,812
Terence Au (Warisan) – 4,737
Kevin Lee (BN) – 1,455
Affan Jumahat (PN) – 1,262
Shawn Davey Lee (STAR) – 434
Jetol Dangin (PIS) – 184
Abdul Halim Yussof (PBK) – 166
Abdul Rahim Madtaip (Independent) – 105
Awang Karim Abdul Kadir (Anak Negeri) – 63
Bonny Berman (PDS) – 52
N5. Matunggong
Winner: Julita Majungki (GRS) – 9,096 votes (334 majority)
Wetrom Bahanda (KDM) – 8,762
Jornah Mozihim (Warisan) – 1,138
J Ojilim Asam (PIS) – 133
Ainin Ekon (Independent) – 75
Freddy Chong (PKS) – 45
N6. Bandau
Winner: Maijol Mahap (Independent) – 3,996 votes (244 majority)
Redonah Bahanda (GRS) – 3,752
Zaidi Jatil (PH) – 2,631
Jaiping Minsu (KDM) – 2,471
Rizham Abd Rahman (Warisan) – 1,613
Shirewin D Patrick (STAR) – 1,189
Suzie Salapan (Upko) – 859
Jolius Majawai (Independent) – 472
Willey Lampaki (BN) – 380
Sauting Rabuyot (PIS) – 97
Norman Tulang (Aspirasi) – 30
Robbin Banati (PBK) – 28
Sitti Haima Jailani (PKS) – 24
N7. Tandek
Winner: Hendrus Anding (GRS) – 7,554 votes (3,026 majority)
Arlinsia Agang (STAR) – 4,528
Benson Tuyundo (KDM) – 2,893
Jilid @ Zainuddin Kuminding (Warisan) – 1,674
Jamil Majingkin (Upko) – 417
Abel Pangair (PIS) – 235
Zaman Bayang (PKS) – 132
James Gantukok (PBK) – 78
N8. Pintasan
Winner: Fairuz Renddan (Independent) – 4,675 votes (1,070 majority)
Pandikar Amin Mulia (GRS) – 3,605
Abdullah Otong (Warisan) – 1,167
Tadzul Radim (BN) – 1,024
Almudin Kaida (KDM) – 365
Tajuddin Padis (Independent) – 356
Raplin Samat (STAR) – 210
Awang Saleh Makmud (PN) – 196
Rizal Saiman (Independent) – 116
Syarif Mohd Shukree Danchingan (Independent) – 102
Lomog Rudin @ Efejus Bin Rudin (PIS) – 75
N9. Tempasuk
Winner: Arsad Bistari (GRS) – 4,914 votes (1,821 majority)
Azuwan Marjan @ Norjan (BN) – 3,093
Khidir Lamsil (Warisan) – 2,392
Walter Mark Mukis (STAR) – 1,275
John Samud (KDM) – 369
Rimin Maun (PKS) – 190
Timuti Majitol (PIS) – 117
N10. Usukan
Winner: Isnaraissah Munirah Majilis (Warisan) – 6,292 votes (442 majority)
Salleh Said Keruak (BN) – 5,850
Japlin. Akim (GRS) – 5,179
Lin Harun (STAR) – 179
Jefris Muadis (PIS) – 97
Ajun Meliyon (Independent) – 52
N11. Kadamaian
Winner: Ewon Benedick (Upko) – 11,977 votes (9,672 majority)
James Muyou (GRS) – 2,305
Norman Simon (Warisan) – 2,222
Davylandon Rubbin (STAR) – 981
Josely Taising (KDM) – 564
Judin Tingih (PBM) – 84
Daibi Mandadi (PIS) – 74
Priskila Akwila (Anak Negeri) – 52
N12. Sulaman
Winner: Hajiji Noor (GRS) – 10,639 votes (8,919 majority)
Dr Shahnon Rizal Thaijuddin (BN) – 1,720
Mokhtar Hussin (Warisan) – 1,383
Siti Aminah Ele (PN) – 385
Pajudin Nordin (PIS) – 322
N13. Pantai Dalit
Winner: Jasnih Daya (GRS) – 8,306 votes (3,465 majority)
Alfian Sambas (BN) – 4,841
Aliasgar Basri (Warisan) – 2,878
Zulkernain Osman (PN) – 814
Francis Fahir Tongong (STAR) – 1,282
Jaess Gipin (KDM) – 387
Liam Tawil (PIS) – 106
N14. Tamparuli
Winner: Wilfred Madius Tangau (Upko) – 8,247 votes (2,556 majority)
Bonaventure Boniface (GRS) – 5,691
Jinitoh Sontori (STAR) – 1,399
Dr Joseph Lee (Warisan) – 1,082
James Lunkapis (KDM) – 697
Vun Yun Fook (Independent) – 377
Johan Jahid (Independent) – 258
Julia Emelda Ongkili (PIS) – 238
Raymond Alfred (Independent) – 229
Aliusus Abdul Aziz (Rumpun Sabah) – 88
Arthur Erik Lee (Anak Negeri) – 33
Andrew Mali (Independent) – 30
Razali Koroh (Independent) – 14
N15. Kiulu
Winner: Joniston Bangkuai (GRS) – 4,316 votes (1,437 majority)
Terence Sinti (STAR) – 2,879
Joisin Romut (Upko) – 2,736
Henry Saimpon (KDM) – 1,192
Saibin Gunsari (Warisan) – 389
Trevor Maringking (Anak Negeri) – 176
Niky J Bosikol (PIS) – 78
Dusi Gingging (PKS) – 56
N16. Karambunai
Winner: Aliakbar Gulasan (PN) – 7,054 votes (365 majority)
Ahmad Jais Otong (Warisan) – 6,689 votes
Arshad Idris (GRS) – 4,818
Yakub Khan (BN) – 4,475
Stephen Teo (STAR) – 2,010
Adis Jalie (PIS) – 162
Ajis (PDS) – 150
Yunus Ibrahim (PBK) – 127
Azman Fathil (Pertubuhan Gemilang Anak Sabah) – 73
Raynold Saikam Salinggou (Pertubuhan Perpaduan Rakyat Kebangsaan Sabah) – 73
Matkri Kassim (PKS) – 45
N17. Darau
Winner: Azhar Matussin (Warisan) – 8,360 votes (63 majority)
Razali Razi (GRS) – 8,297
Arfandy Abdul Rahman (BN) – 2,394
Nabila Norsahar (PN) – 1,076
Nordin Thani (KDM) – 553
Meriah Osman (PIS) – 253
N18. Inanam
Winner: Edna Jessica Majimbun (Warisan) – 9,441 votes (2,952)
Dr Roland Chia (Independent) – 6,489
Peto Galim (PH) – 4,748
Kenny Chua (STAR) – 3,641
Wong Thien Fook (Upko) – 1,639
Lewis Wong (KDM) – 561
Chia Yung Kong (Perjuangan Rakyat) – 460
Shone Eric Jr Majimbun (Independent) – 421
Marino Ahmad (Rumpun Sabah) — 303
Paul Anap (PIS) – 210
Martin Sibit (Pertubuhan Gemilang Anak Sabah) – 149
Gordan Lai (PBK) – 68
Joseph Linggian (Anak Negeri) – 60
N19. Likas
Winner: Tham Yun Fook (Warisan) – 5,768 votes (2,425 majority)
Phoong Jin Zhe (PH) – 3,343
Yong Yit Jee (SAPP) – 837
Louis Yong (PIS) – 209
Candy Chiew (PBK) – 44
Ku Yuk Cheong (PKS) – 42
N20. Api-Api
Winner: Loi Kok Liang (Warisan) – 6,061 votes (3,065 majority)
Thonny Chee (PH) – 2,996
Ting Shu Kiong (STAR) – 598
Ng Chun Sua @ Kandrix (PIS) – 336
Soh Kee Suat @ So Chee Say (PBK) – 137
N21. Luyang
Winner: Samuel Wong (Warisan) – 11,942 votes (6,699 majority)
Chan Loong Wei (PH) – 5,24U3
Gee Tien Siong (SAPP) – 1,621
Paul Chong (PIS) – 412
William Ooi Hong Wee (PN) – 285
N22. Tanjung Aru
Winner: Junz Wong (Warisan) – 6,120 votes (3,588 majority)
Chan Foong Hin (PH) – 2,532
Ritchie Jay Cheng (Independent) – 1,164
Dennison R Indang (Upko) – 1,046
Suhaimi Buang (Warisan) – 740
Zaim Ansawi (Independent) – 494
Loh Ee Eng (PBK) – 346
Hiew Choon Yu (STAR) – 249
Yee Wee Ping (PIS) – 144
N23. Petagas
Winner: Awang Ahmad Sah Sahari (Independent) – 4,271 votes (1,255 majority)
Awang Husaini Sahari (PH) – 3,016
Uda Sulai (Warisan) – 2,912
Lee Nyuk Soon @ Jason Lee (Upko) – 1,306
Dr Afifi Saif (PN) – 1,283
Annita Shiela F Among (STAR) – 276
Aslin Samat (PIS) – 133
Adelaide Cornelius (KDM) – 122
Sabrezani Sabdin Ghani (Anak Negeri) – 40
Patrick Manius (Independent) – 34
N24. Tanjung Keramat
Winner: Shah Alfie Yahya (GRS) – 5,699 votes (1,153 majority)
Jeffery Nor Mohamed (BN) – 4,546
Firdaus Diun @ Awang (Warisan) – 3,839
Farish Adamz @ Kanny (PN) – 1,177
Rosdy Wasli (Upko) – 806
Azni Salleh (STAR) – 479
Sugarah @ Segarah Miasin (KDM) – 256
Saifullah Phang (Independent) – 122
Jasni Matlani (PBK) – 122
Mahadthir Asbollah (PIS) – 114
Mil Kusin Abdillah (Anak Negeri) – 29
N25. Kapayan
Winner: Chin Tek Ming (Warisan) – 14,597 votes (9,256)
Jannie Lasimbang (PH) – 5,341
Billy Joe Dominic (Upko) – 3,496
Bernard Logijin (STAR) – 2,764
Cyril Gerald Liew (Independent) – 683
Dr Edwin Bosi (KDM) – 660
Chin Ling Ling (PIS) – 487
Sabariah Aziz (Independent) – 474
Lasius Miki (Perjuangan Rakyat) – 132
Kuo Lee On (PBK) – 102
Sylvester Molukun (Aspirasi) – 81
Land Lip Fong (Independent) – 68
Wong Kong Fooh (Anak Negeri) – 53
N26. Moyog
Winner: Donald Peter Mojuntin (Upko) – 9,108 votes (2,618)
Terrence Siambun (Warisan) – 6,490
Joe Suleiman (STAR) – 1,805
Joeynodd Aiiko Ronald C Bansin (GRS) – 1,620
Remysta Taylor (PH) – 946
Mckery Victor Ninin (KDM) – 669
Francis Mojikon (PN) – 160
Ricky Chang (Independent) – 110
Richard Ronald Dompok (PKS) – 84
Peter Maurice Lidadun (Independent) – 76
Cleftus Stephen Spine (PIS) – 68
Walter Norbert Johnny (PBK) – 30
N27. Limbahau
Winner: Juil Nuatim (GRS) – 6,444 votes (3,320 majority)
Nelson W Angang (Upko) – 3,124
Roy Valentine Amandus (Warisan) – 2,150
Edward Dagul (SAPP) – 1,585
Malik Luman (KDM) – 1,007
Marcellus Tambud (Independent) – 257
Adrian Alexander Malim (PN) – 189
Joseph Philip Kulip (PIS) – 68
Linda Beda Dunstan (Independent) – 37
N28. Kawang
Winner: Ghulam Haidar Khan Bahadar (GRS) – 11,688 votes (8,763 majority)
Jamal Nerubi (BN) – 2,925
Nin Jellih (Warisan) – 2,454
Beverley Natalie Koh (STAR) – 491
Samail Bulongik – 162
N29. Pantai Manis
Winner: Saifuddin Tahir Petra (GRS) – 6,755 votes (2,131 majority)
Redzuan @Garin (BN) – 4,624
Aidi Moktar (Warisan) – 2,531
Faizal Julaili (PN) – 444
Datu Mohamad Datu Tamin (KDM) – 239
Richard Vitales @ Charles (STAR) – 132
Azzmi Ahmad (PIS) – 121
N30. Bongawan
Winner: Daud Yusof (Warisan) – 5,542 votes (938 majority)
Anifah Aman (GRS) – 4,604
Mohamad Alamin (BN) – 4,569
Peter Matinjal (KDM) – 1,868
Dolores Michael (STAR) – 801
Ridzuan Firdaus (PN) – 465
Haris Tahir (Independent) – 86
Royston Adven (PIS) – 76
Hussin Dasar (PPRS) – 43
N31. Membakut
Winner: Arifin Arif (GRS) – 5,668 votes (2,017 majority)
Rusman Dulamit (BN) – 3,651
Mohamad Said (Warisan) – 2,199
Rowindy Lawrence Odong (Upko) – 1,788
Adrian Lajim (STAR) – 324
Yahya Ahmad (Anak Negeri) – 278
Haslan Wasli (Independent) – 152
Kamal Idris (PIS) – 67
Aziz Angkiu (PPRS) – 38
Suliaman Alladad (PKS) – 23
N32. Klias
Winner: Isnin Aliasnih (GRS) – 6,078 votes (1,643 majority)
Osin Jilon (BN) – 4,435
Shaid Othman (Warisan) – 2,808
Hisyam Hazaril Azman (PN) – 877
Ariffin Barhim (KDM) – 557
Jismit Japong (PKS) – 178
Matlani Sabli (PIS) – 124
Edwin Louis (Independent) – 70
Kaliwon Edi (PPRS) – 66
N33. Kuala Penyu
Winner: Limus Jury (GRS) – 8,633 votes (3,965 majority)
Awang Aslee Lakat (BN) – 4,668
Walther Philip Michael (STAR) – 1,346
Monih Epin (Warisan) – 1,199
Jonehtan Matheus – (PKS) – 159
Dini Ginsik (PIS) – 125
N34. Lumadan
Winner: Ruslan Muharam (GRS) – 7,967 votes (4,254 majority)
Nazri Abdullah (BN) – 3,713
Norizhuan Awang (Warisan) – 2,528
Amit Basrin (STAR) – 407
Abdul Jarih Okin (KDM) – 335
Jurinah Nasir (PIS) – 161
N35. Sindumin
Winner: Yusri Pungut (Warisan) – 5,086 votes (362 majority)
Yamani Hafez Musa (PH) – 4,724
Abdullah Jalaf @ Dila (Independent) – 2,570
Moktar Matussin (STAR) – 1,469
Sani Miasin (KDM) – 875
Dayang Syafiqah (PN) – 705
Markus Buas (PIS) – 293
Wilson Liou (Independent) – 54
Kanafia Bujang (PKS) – 37
Ibrahim Tuah (Independent) – 30
N36. Kundasang
Winner: Dr Joachim Gunsalam (GRS) – 4,640 votes (1,031 majority)
Jackson Musi (Independent) – 3,609
Jeffry Ali (KDM) – 2,833
Japirin Sahadi (BN) – 1,877
Japiril Suhaimi (SAPP) – 1,279
Jeffrey Gopog (Warisan) – 986
Rogers Tiam (Upko) – 530
Atong Antong (PN) – 154
Edward Jamkim (PIS) – 64
Nazarul Khaiwala Wahab (Anak Negeri) – 44
N37. Karanaan
Winner: Masidi Manjun (GRS) – 7,081 votes (5,361 majority)
Anuar Ghani (STAR) – 1,720
Nadzmin Kamin (BN) – 1,630
Karim Adam (KDM) – 895
Mukinin @ Mazlan Daiman (Warisan) – 860
Georgina George (Upko) – 660
Naomi @ Neomi Francis (Independent) – 115
N38. Paginatan
Winner: Rusdin Riman (KDM) – 5,992 votes (736 majority)
Abidin Madingkir (GRS) – 5,256
Junaidi Sahat (BN) – 2,448
Ivan Benedict (Independent) – 2,140
Feddrin Tuliang (STAR) – 1,709
Juhaili Sidek (Warisan) – 541
Rubica Gabayoi (Anak Negeri) – 92
Vennex Jasmin (PBM) – 78
Linus Yubod @ Haidi Badawi (PIS) – 55
Bensin Dani (Perjuangan Rakyat) – 46
N39. Tambunan
Winner: Jeffrey Kitingan (STAR) – 12,595 votes (7,311 majority)
Victor P Paut (GRS) – 5,284
Bianus Kontong (Warisan) – 738
Jikol Tagua (KDM) – 242
Dionysia Ginsos (Anak Negeri) – 151
Gulit Rukag (PDS) – 68
Kenneth Edwin N (PIS) – 66
N40. Bingkor
Winner: Ishak Ayub (STAR) – 9,346 votes (5,427 majority)
Rafie Robert (GRS) – 3,919
Kennedy John Angian (Upko) – 2,728
Benedict Martin Gunir (Warisan) – 2,451
Niklos Ongoh (KDM) – 803
Ahamin Salim (Independent) – 312
Kenolee Justine (PIS) – 84
Thomas Anggan (PKS) – 83
Haryady Antutu (Pertubuhan Gemilang Anak Sabah) – 71
Solzah Sual (PDS) – 60
N41. Liawan
Winner: Nik Nadzri Nik Zawawi (BN) – 5,882 votes (643 majority)
Annuar Ayub (GRS) – 5,239
Adzhar Jasni (Warisan) – 4,142
Augustine A Nain (STAR) – 3,899
Wilson Gan (Upko) – 658
Peter Paun (KDM) – 501
Johny Anthony (PN) – 272
Yukilin Giging (Rumpun Sabah) – 78
Junadey Ejih (PIS) – 51
Mustazarmie Mustapha (PPRS) – 37
N42. Melalap
Winner: Jamawi Jaafar (PH) – 5,064 votes (525 majority)
Priscella Peter (KDM) – 4,539
Gabriel George Tulas (Independent) – 2,879
Junik Bajit (Upko) – 1,702
Cheld Lind (Warisan) – 448
Alviana Linus (STAR) – 271
Fatimah (Independent) – 59
Kevin Chong (PIS) – 21
N43. Kemabong
Winner: Rubin Balang (GRS) – 6,326 votes (2,129 majority)
Noorita Sual (PH) – 4,197
Rahmah Jan Sulaiman Khan (BN) – 2,877
Burnley Balang (Warisan) – 1,317
Yabri Onos (KDM) – 720
Hasmin Azroy Abdullah (STAR) – 232
Jasini Angkiwan (PIS) – 103
Petrus Yahya (Independent) – 103
Rassedi Liaron (PPRS) – 33
N44. Tulid
Winner: Jordan Jude Ellron (Independent) – 3,545 votes (1,195 majority)
Evaristus Gungkit (STAR) – 2,350
Rufinah Pengeran (PH) – 1,628
Edwin Laimin (Independent) – 1,236
Lucia Kihing (Warisan) – 855
Suman Yasambun (Independent) – 699
Khairil Abdullah (Upko) 555
Oswald Aisat Igau – 416
Engah Sintan @ Dahlan Abdullah (Independent) – 100
Vinson Rusikan (PKS) – 93
Rayner Francis Udong (PIS) – 69
Jufina Dimis (Rumpun Sabah) – 29
Clarence Carter Maraat (Independent) – 27
Lautis @ Laulis Anggang (Independent) – 18
N45. Sook
Winner: Arthur Joseph Kurup (BN) – 8,307 votes (4,727 majority)
Ellron Alfred Angin (GRS) – 3,580
Ireneus Pagut @ Jreneus Pagut (STAR) – 1,681
Joseph Peter Tinggi (Warisan) – 708
V Chong Vin @ Siau Ho (PIS) – 71
N46. Nabawan
Winner: Abdul Ghani Yassin (GRS) – 5,283 votes (1,682 majority)
Laiji Ompongoh (BN) – 3,601
Jekerison Kilan (KDM) – 2,348
Alfian Tun Ahmad Koroh (Warisan) – 1,495
Akuang Suan (STAR) – 780
Junilin @ Jubilin Kilan (Upko) 438
Sayau Tangkap (PN) – 187
Rejoh Ondoh (PIS) – 95
Farney Akon (PKS) – 22
N47. Telupid
Winner: Jonnybone J Kurum (GRS) – 3,868 votes (1,011 majority)
Felix Joseph Saang (Upko) – 2,857
Benedict Asmat (BN) – 1,687
Simah Matusip (Warisan) – 806
Jikmariya Muran (STAR) – 345
Michel Alok (PIS) – 291
Jamin Bin Jamri (PN) – 254
Nilis Joseph (KDM) – 125
Pagrios @ Petrus Bin Zabang (PBM) – 51
N48. Sugut
Winner: James Ratib (GRS) – 6,281 votes (2,783 majority)
Ronald Kiandee (PN) – 3,498
Aspah Abdullah Sani (Warisan) – 1,414
Mohammad Arifin Pachuk (BN) – 922
Rosely Lajun (PIS) – 220
Roger Langgau (Independent) – 143
Hassan Mentiak (PPRS) – 85
N49. Labuk
Winner: Samad Jambri (GRS) – 2,885 votes (979 majority)
Yusoflatif Mustapah (BN) – 1,906
Japar Awang (Warisan) – 1,411
Asmad Nasir (PN) – 1,364
Norfadzlina Ramsah (Upko) – 1,081
Marx Henry Lim (KDM) – 232
Joseph Emus (PIS) – 185
Nuralizah Lee Abdullah (Anak Negeri) – 38
N50. Gum-Gum
Winner: Arunarnsin Taib (Warisan) – 2,997 votes (1,103 majority)
Yunus Nurdin (PN) – 1,894
Abdul Said Pimping (PH) – 1,863
Salzo Asa (Independent) – 1,802
Peter Jr Naintin (Upko) – 1,568
Yusuf Yoda (Independent) – 693
Asmawi Asa (Independent) – 321
Esnin Satur (PIS) – 205
Fadly Voon @ Wea (Independent) – 98
N51. Sungai Manila
Winner: Hazem Mubarak Musa (GRS) – 4,349 votes (1,260 majority)
Zaini Tiksun (BN) – 3,089
Sittinara Sakah (Warisan) – 2,863
Yusri Abu (PN) – 811
Irian Nanang (PIS) – 251
Faizal Wahab (PPRS) – 115
N52. Sungai Sibuga
Winner: Lisa Hassan Alban (Warisan) – 6,619 votes (88 majority)
Suhaimi Nasir (BN) – 6,531
Amir Shah Yaakub (GRS) – 6,493
Norani Asmatil (PN) – 1,662
Ismail Md Said (PIS) – 584
N53. Sekong
Winner: Alias Sani (Warisan) – 6,487 votes (800 majority)
Zharif Aizat Samsudin (BN) – 5,687
Diana Diego @ Yusrina Sufiana (GRS) – 1,721
Arifin Asgali (Independent) – 1,200
Fazriee Awang (PN) – 725
Abada Atalad (PIS) – 288
N54. Karamunting
Winner: Alex Wong (Warisan) – 4,311 votes (676 majority)
George Hiew (PH) – 3,635
Chin Kim Hiung (BN) – 2,297
Chew Kok Woh (KDM) – 948
Soo Ming Soon (PIS) – 217
N55. Elopura
Winner: Calvin Chong (Warisan) – 8,603 votes (3,375 majority)
Vivian Wong (PH) – 5,228
Liau Fui Fui (KDM) – 3,211
Firdaus @ Silvester Abdullah (PN) – 867
Jeffery Chung (PIS) – 848
Lita Tan Abdullah (Independent) – 251
Wong Hon Kong (PPRS) – 81
N56. Tanjong Papat
Winner: Alex Thien (Warisan) – 3,254 votes (727 majority)
Frankie Poon (KDM) – 2,527
Tang Szu Ching (PH) – 2,241
Yunus Apil (PR) – 659
Elvis Koa (PN) – 240
Jainudin Berahim (PIS) – 149
Sohaimi Ramli (PKS) – 96
Henley Liew (SAPP) – 93
N57. Kuamut
Winner: Masiung Banah (GRS) – 4,980 votes (457 majority)
Mohina Sidom (Upko) – 4,523
Norfaizah Chua Giak Kiang (Warisan) – 1,694
Jevronnie Mandek (STAR) – 648
Ted Kelvin Sudin (PIS) – 224
Abu Bakar Ellah (KDM) – 224
John Sungkiang (PPRS) – 107
Duin Daud Bintarang (Independent) – 32
N58. Lamag
Winner: Bung Moktar Radin (BN) – 3,908 votes (153 majority)
Miha @ Ismail Ayob (Independent) – 3,755
Johainizamshah Johari (GRS) – 1,646
Saifulah Lokman (Warisan) – 372
Mazlin Madali (PN) – 258
Salahuddin @ Salehuddin Anoi (PIS) – 45
N59. Sukau
Winner: Jafry Ariffin (BN) – 5,143 votes (1,234 majority)
Juhari Janan (GRS) – 3,909
Azahari Rangon (Warisan) – 1,605
Petra Asri (PN) – 381
Roslan Madali (PIS) – 118
Nordin Damit (Perjuangan Rakyat) – 54
Afiq Anwari (PKS) – 48
N60. Tungku
Winner: Assaffal P Alian (Warisan) – 5,739 votes (1,179 majority)
Abdul Hakim Gulam Hassan (GRS) – 4,560
Saleha Abdul Wahid (BN) – 2,622
Suling Isib (STAR) – 2,130
Hairunnizam Kamsin (PIS) – 112
Jani Kulmen (PKS) – 73
Jakaria Nasiran (PPRS) – 45
N61. Segama
Winner: Muhammad Abdul Karim (Warisan) – 7,325 votes (4,058 majority)
Romansa Lamin (PH) – 3,267
Yvonne Yong (SAPP) – 2,318
Alif Afiandy Ali (Independent) – 2,195
Mohamaddin Ketapi (Independent) – 1,644
Ehtisham Ur Rahman Mhaulaha (PIS) – 327
Norman Kasimin (Independent) – 114
N62. Silam
Winner: Yusof Apdal (Warisan) – 7,116 votes (1,257 majority)
Mizma Appehdullah (GRS) – 5,859
Sharif Musa Sharif Mabul (BN) – 1,835
Balkis Kalinggalan (PN) – 636
Abd Halim Sidek Gulam Hassan (PH) – 390
Brahim Bisel (PIS) – 275
Amat Kawoh @ Abd Rahman (Independent) – 172
Mohammad Enriquez (PDS) – 99
Syafiq Iqhmal Saharudin (PKS) – 21
N63. Kunak
Winner: Anil Sandhu (BN) – 5,986 votes (2,118 majority)
Jasa @ Ismail Rauddah (Warisan) – 3,868
Norazlinah Arif (GRS) – 3,347
Kasman Karate (PN) – 898
Ismu Isyam Arsad (PPRS) – 188
Roselih Lumayan (PIS) – 142
N64. Sulabayan
Winner: Jaujan Sambakong (Warisan) – 7,318 votes (5,913 majority)
Zulfikar Ab Mijan (PH) – 1,405
Bidin Jawa (STAR) – 357
Abd Malik Abd Bool (PN) – 231
Abdillah Abdul Hamid (Independent) – 223
Mat Roya Jaafar (PIS) – 137
Hasaman Sagaran (Anak Negeri) – 82
Sumini Yasintus (PPRS) – 43
N65. Senallang
Winner: Shafie Apdal (Warisan) – 8,751 votes (6,837 majority)
Marunda KK Ampong (GRS) – 1,914
Samsu Sundalu (PIS) – 196
Abdul Majid Angkulan (Parti Bersatu Sasa Malaysia) – 131
N66. Bugaya
Winner: Jamil Hamzah (Warisan) – 13,414 votes (10,046 majority)
Noorudin Abd Hussin (GRS) – 3,368
Abdul Manan Indanan (BN) – 1,794
Jamil Abdul Gapar (PN) – 450
Taha Dara (STAR) – 333
Suffian Ahmad (Rumpun Sabah) – 205
Arman Marasal (PIS) – 181
Roslan Ali (Perjuangan Rakyat) – 63
Maulana Unding (Aspirasi) – 30
N67. Balung
Winner: Syed Ahmad Syed Abas (GRS) – 4,717 votes (1,345 majority)
Frank Salazar (Warisan) – 3,372
Dr Munzier Mahamud (PN) – 2,265
Erwan Palateh (BN) – 1,688
Chee Kheng Moi (STAR) – 373
Shafie Hassan (Independent) – 218
Norazizah Palari (Rumpun Sabah) – 154
Hartono Juno (Independent) – 144
Ugis Pula (PIS) – 87
Ahmad Awang (PBK) – 57
Rosdiansa Noor (PPRS) – 78
N68. Apas
Winner: Nizam Abu Bakar Titingan (GRS) – 9,239 votes (4,248 majority)
Sarman Amat Simito (Warisan) – 4,991
Dr Elmiariezan Ardan (BN) – 2,151
Lim Ting Khai (PN) – 1,940
Herman Amdas (PIS) – 177
Marsiah Omat (PPRS) – 105
N69. Sri Tanjong
Winner: Justin Wong (Warisan) – 9,774 votes (3,113 majority)
Philip Yap (PH) – 6,661
Fung Len Fui (STAR) – 1,133
Joseph Mosusah (PIS) – 412
Wong Su Vui (Independent) – 306
Ricky Hong (KDM) – 298
N70. Kukusan
Winner: Rina Jainal (Independent) – 3,490 votes (650 majority)
Mamum Sulaiman (Warisan) – 2,840
Samsiah Usman (GRS) – 2,063
Chaya Sulaiman (BN) – 1,588
Francis Lawrence Yusop (PN) – 725
Rahman Yahya (STAR) – 125
Hairul Amin (Independent) – 119
Razik Muyong (PIS) – 45
Rosdiansa Noor (PPRS) – 39
Mariani Sulaiman (Anak Negeri) – 25
N71. Tanjung Batu
Winner: Dr Andi Shamsureezal Sainal (GRS) – 5,492 votes (981 majority)
Samasuddin Yusop (BN) – 4,511
Ayuf Abdul Rahman (Warisan) – 3,228
Ahmad Dullah (PN) – 2,426
Zanudin Mingo (PIS) – 139
N72. Merotai
Winner: Sarifuddin Hata (Warisan) – 8,855 votes (4,016 majority)
Ruji Ubi (PH) – 4,839
Hasan Haris (PN) – 1,288
Rhyme @ Reymie Kassim (PIS) – 231
N73. Sebatik
Winner: Manahing Tinggilani (Warisan) – 2,795 votes (150 majority)
Hassan A Gani Pg Amir (GRS) – 2,645
Aslan Fadli Samsul Alang (BN) – 1,968
Husni Frans (Independent) – 1,827
Suhurani Sammani (PN) – 440
Kadri Amat (STAR) – 266
Sahran Untai (Anak Negeri) – 298
Abdul Gaib Aliaman (PIS) – 40
Ismail Idris (Rumpun Sabah) – 41
Abu Bakar Kumun (PPRS) – 21