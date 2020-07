KDN haramkan buku didakwa hina jata negara

By

PETALING JAYA: Kementerian Dalam Negeri mengharamkan buku bertajuk “Rebirth: Reformasi, Resistance, and Hope in New Malaysia” yang didakwa menghina jata negara.

Menteri Dalam Negeri, Hamzah Zainudin berkata perintah larangan itu dibuat berdasarkan Perintah Mesin Cetak dan Penerbitan (Kawalan Hasil Penerbitan Tidak Diingini) 2020.

“Pencetakan, pengimportan, penghasilan, penghasilan semula, penerbitan, penjualan, pengeluaran, pengelilingan, pengedaran atau pemilikan hasil penerbitan yang diperihalkan dalam jadual yang mungkin memudaratkan ketenteraman awam, keselamatan, menggemparkan fikiran orang ramai, berlawanan mana-mana undang-undang dan memudaratkan kepentingan negara dilarang secara mutlak di seluruh Malaysia,” menurut warta perintah larangan itu.

Semalam, Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman menyerbu sebuah syarikat penerbitan buku di Petaling Jaya dan merampas 313 naskhah buku itu.

Polis berkata, 32 laporan diterima berhubung kes itu dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 5 Akta Lambang dan Nama (Mencegah Penggunaan Tidak Wajar) (Pindaan) 2016, Seksyen 4(1) Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 8 (1) Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984.

Penghias muka depan buku itu mempamerkan satu logo mirip jata negara yang didakwa diubah suai.

Logo itu mengandungi seorang kanak-kanak bogel di atas bulan dan bintang, bentuk 2 harimau diubah suai dan seekor buaya di bahagian bawahnya.