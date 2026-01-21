Penembak bekas PM Jepun Shinzo Abe dipenjara seumur hidup

Tetsuya Yamagami, 45, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Mahkamah Jepun selepas menembak mati bekas perdana menteri Shinzo Abe pada 2022. (Gambar AFP)

NARA : Mahkamah Jepun pada Rabu menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada lelaki yang didakwa menembak mati bekas perdana menteri Shinzo Abe pada 2022 dalam kes yang mendedahkan permohonan derma agresif Gereja Penyatuan dan hubungan politiknya, lapor Agensi Berita Kyodo.

Pihak pendakwa raya menuntut hukuman penjara seumur hidup ke atas Tetsuya Yamagami, 45, yang mengaku membunuh Abe dengan senjata api buatan tangan semasa pemimpin itu berucap di bandar Nara, barat Jepun serta menyifatkan perbuatan tersebut sebagai ‘jenayah yang tidak pernah berlaku sebelum ini dalam sejarah pascaperang negara.’

Semasa perbicaraan Yamagami di Mahkamah Daerah Nara, yang menggunakan sistem hakim awam, peguamnya berhujah bahawa tempoh pemenjaraan tidak boleh melebihi 20 tahun.

Mereka mendakwa bahawa Yamagami ialah mangsa kumpulan agama itu serta dibesarkan dalam suasana tragis yang telah mendorongnya untuk membunuh Abe.

Defendan berkata dia berdendam dengan Gereja Penyatuan disebabkan keluarganya terjerumus ke dalam masalah kewangan serius susulan sumbangan besar ibunya kepada kumpulan agama itu, dengan pembayaran berjumlah 100 juta yen (USD633,000).

Dia berkata dia percaya Abe, yang berusia 67 tahun ketika ditembak, ialah ‘individu utama dalam penglibatan politik Gereja Penyatuan’ di Jepun.

Abe, yang merupakan perdana menteri Jepun paling lama berkhidmat, kekal sebagai pemimpin politik berpengaruh walaupun selepas meletakkan jawatan pada 2020.

Sebanyak 685 orang beratur pada sebelah pagi untuk mencabut undi bagi merebut 31 kerusi awam di ruang mahkamah dalam perbicaraan berprofil tinggi itu.

Susulan pendedahan kegiatan mengutip derma yang merosakkan oleh Gereja Penyatuan itu daripada ahlinya, satu siasatan kerajaan dilancarkan yang membawa kepada perintah Mahkamah Daerah Tokyo ke atas gereja itu supaya dibubarkan dan dilucutkan faedah cukai sebagai perbadanan agama.

Undang-undang digubal pada Disember 2022 untuk mengawal selia taktik pengumpulan dana manipulatif oleh organisasi kerana penderitaan anak-anak ahli Gereja Penyatuan yang dirujuk sebagai pengikut ‘generasi kedua’ telah menarik perhatian masyarakat.

Hubungan gereja dengan penggubal undang-undang Parti Demokratik Liberal yang memerintah semakin meraih perhatian termasuk beberapa orang dilaporkan menerima sokongan semasa kempen pilihan raya.