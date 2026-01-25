Lebih 14,000 penerbangan dibatalkan di AS akibat ribut musim sejuk

Amerika Syarikat dilanda ribut musim sejuk yang diramal paling kuat dalam sejarah negara itu hingga menyebabkan lebih 14,000 penerbangan terjejas. (Gambar EPA Images)

ISTANBUL : Lebih 14,000 penerbangan di seluruh Amerika Syarikat (AS) dibatalkan sehingga Isnin susulan ribut musim sejuk yang diramal paling kuat dalam sejarah negara itu mengganggu perjalanan udara, lapor Anadolu Ajansi (AA) merujuk data perkhidmatan penjejakan penerbangan.

Data FlightAware menunjukkan sebanyak 3,898 pembatalan dicatatkan pada Sabtu, dengan 8,822 lagi dijangka pada Ahad manakala tambahan 1,549 pembatalan pada Isnin. Lebih 3,004 kelewatan turut direkodkan pada Sabtu.

Jutaan penduduk di seluruh AS kini berdepan situasi darurat apabila ribut itu dijangka menjejaskan kawasan dari Barat Daya hingga Timur Laut bermula Sabtu.

Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan memaklumkan bahawa salji lebat akan melanda dari Oklahoma hingga selatan Maine, manakala ‘hujan sejuk beku dan slit yang meluas’ diramal berlaku di kawasan Selatan dan Tenggara AS.

Presiden AS Donald Trump sebelum ini memberi amaran tentang ‘gelombang sejuk yang memecahkan rekod’ dijangka melanda puluhan negeri. Trump telah meluluskan pengisytiharan darurat untuk 12 negeri, sementara sekurang-kurangnya 22 negeri dan Washington, DC turut mengisytiharkan darurat.