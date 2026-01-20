Pencarian MH370 gagal capai penemuan penting setakat ini

Menurut Laporan Ringkasan Kemajuan Operasi Pencarian MH370, operasi itu terus berjalan mengikut kaedah dalam kawasan pencarian yang ditetapkan. (Gambar Ocean Infinity)

KUALA LUMPUR : Fasa terkini operasi pencarian MH370 di dasar laut Lautan Hindi Selatan telah mencapai liputan tinjauan yang ketara, namun sehingga kini tiada penemuan penting atau hasil muktamad dikenal pasti.

Menurut Laporan Ringkasan Kemajuan Operasi Pencarian MH370 (6-15 Jan 2026) yang dimuat naik di Facebook Persatuan Keluarga Penumpang dan Anak Kapal MH370 (MH370 Families), operasi pencarian yang dijalankan di atas kapal Armada 8605 telah meliputi kawasan terkumpul kira-kira 7,236.40 kilometer persegi setakat 15 Jan 2026.

Laporan itu menyatakan bahawa aktiviti pencarian dijalankan di sektor Lautan Hindi Selatan dan menggunakan sehingga tiga Hugin Autonomous Underwater Vehicles (AUV), dengan operasi berjalan hampir tanpa gangguan antara 6 hingga 14 Jan.

Keadaan cuaca adalah menggalakkan bagi usaha tinjauan berterusan sehingga 14 Jan, sebelum operasi dihentikan pada 15 Jan akibat cuaca buruk. Ketiga-tiga AUV berjaya dikeluarkan dengan selamat dan dibawa naik ke atas Armada 8605.

“Operasi ini terus berkembang secara berperingkat dan teratur dalam kawasan pencarian yang telah ditetapkan, dengan hasil selanjutnya bergantung kepada kesinambungan tinjauan serta keadaan operasi yang menggalakkan,” menurut laporan itu.

Berikutan tempoh lanjutan, Armada 8605 dijadualkan kembali ke Fremantle bagi pertukaran kru sebelum meneruskan aktiviti seterusnya.

Pada 3 April tahun lepas, kerajaan Malaysia menandatangani perjanjian dengan Ocean Infinity (United Kingdom) untuk menyambung semula operasi pencarian pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang.

MH370 hilang pada 8 Mac 2014 selepas berlepas dari Kuala Lumpur menuju ke Beijing, dengan membawa 239 penumpang dan anak kapal.