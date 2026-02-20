Masjid terbesar Australia terima surat ugutan ketiga

Polis Australia melancarkan siasatan selepas tiga surat ugutan dihantar ke masjid terbesar negara, Lakemba Mosque, beberapa jam sebelum umat Islam menyambut Ramadan. (Gambar EPA Images)

ISTANBUL : Polis Australia melancarkan siasatan selepas tiga surat ugutan dihantar ke masjid terbesar negara itu hanya beberapa jam sebelum bermulanya bulan suci Ramadan, lapor Anadolu Ajansi yang memetik media tempatan.

Surat yang dihantar ke Lakemba Mosque mengandungi gambar seekor babi dilukis dengan tangan serta ugutan untuk membunuh ‘umat Islam’, lapor penyiar tempatan ABC News.

Surat itu turut merujuk kepada lelaki yang melakukan pembunuhan beramai-ramai di Christchurch.

Bercakap kepada wartawan pada Khamis, Pesuruhjaya Polis New South Wales Mal Lanyon, mengesahkan beliau melihat surat berkenaan. “Kami mengambilnya dan sedang menjalankan siasatan.”

Dua surat terdahulu yang dihantar ke masjid itu dalam beberapa minggu kebelakangan ini termasuk satu yang menggambarkan bangunan berkenaan terbakar.

Pemimpin komuniti berkata perkembangan terbaharu itu menimbulkan kebimbangan dalam kalangan masyarakat, memandangkan beberapa ribu jemaah menghadiri solat di masjid itu sepanjang Ramadan.

“Kami menerima begitu banyak pertanyaan tentang sama ada selamat untuk pergi bersolat,” kata Setiausaha Lebanese Muslim Association Gamel Kheir yang menguruskan masjid itu kepada ABC News.

“Itu bukan persoalan yang patut ditanya oleh mana-mana rakyat Australia.”

Insiden itu berlaku ketika kebimbangan semakin meningkat terhadap peningkatan perkauman dan Islamofobia di Australia.

Satu kajian nasional yang dikeluarkan awal bulan ini mendapati hampir 79% kakitangan dan pelajar universiti pernah mengalami isu perkauman di kampus.

Pemimpin komuniti berkata ugutan terhadap masjid itu tidak boleh dilihat secara berasingan.

Ketegangan kekal memuncak sejak serangan maut di Bondi Beach lewat tahun lepas.

Perdana Menteri Anthony Albanese sebelum ini mengecam ugutan terhadap institusi keagamaan dan menegaskan serangan yang menyasarkan komuniti beragama tidak mempunyai tempat di Australia.

Polis memaklumkan yang mereka memandang serius surat terbaharu itu ketika Ramadan sedang disambut oleh komuniti Muslim.