Orang ‘bulan’ tak mahu pacak bendera PN lagi?

Sepatutnya krisis berkait jawatan pengerusi menghimpit Perikatan Nasional (PN) sejak hujung 2025 diselesaikan Khamis lalu di meja mesyuarat Majlis Tertingginya.

Namun, agenda utama untuk mencari pengganti kepada Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang meletak jawatan 29 Dis lalu tidak dapat direalisasikan.

Ini kerana mesyuarat pimpinan tertinggi PN itu dibatalkan sebaliknya digantikan dengan ‘pramesyuarat Majlis Tertinggi PN’, diadakan di rumah Muhyiddin membabitkan bekas perdana menteri dengan Presiden PAS Hadi Awang, Dominic Lau (Gerakan) dan P Punithan (MIPP).

Bagaimanapun, Hadi tidak hadir dan wakil PAS juga tiada. Keadaan itu menimbulkan persoalan sama ada tindakan PAS berkait isi kandungan surat Muhyiddin kepada tiga lagi presiden parti dalam PN.

Dalam surat itu, Muhyiddin mendakwa Bersatu dan PAS bersetuju memansuhkan jawatan PN, sebahagian usaha penstrukturan semula gabungan itu yang menyaksikan Bersatu akan menerajui majlis presiden PN, manakala PAS mengetuai jawatankuasa eksekutif.

Namun, Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man menafikannya. Seperti ketika isu krisis menteri besar di Perlis, pemimpin PAS menggunakan pelbagai kiasan untuk menggambarkan situasi politik gabungan itu.

Ketua Pemuda PAS, Afnan Hamimi Taib Azamudden, menggunakan analogi ‘penjaga gawang dalam pasukan bola sepak memansuhkan tiang gol’ selain ‘makan kawan lagi sedap daripada makan kenduri’. Sindiran tajam yang terpulang kepada orang ramai membuat tafsiran sendiri.

Kesan PAS solo

Paling memeranjatkan cadangan Mursyidul Am PAS Hashim Jasin supaya parti itu bergerak solo jika isu pelantikan pengerusi PN terus menemui jalan buntu.

Bercakap kepada FMT, Hashim mendakwa PAS mempunyai kekuatan sendiri dan mampu meraih keputusan lebih baik dalam PRU16 terutama di negeri dikuasai ketika ini.

Cadangan itu pasti bakal menimbulkan satu lagi polemik. Semangat setiakawan dalam PN terjalin sejak komponen berkenaan ditubuhkan pada 7 Ogos 2020 pastinya teruji.

PAS yang berada di arena politik negara kira-kira 75 tahun berpengalaman bertanding solo dan melalui pelbagai jerih perih sehingga merekodkan pencapaian terbaiknya dengan menang 43 kerusi pada PRU15.

Bersatu pula berjaya melahirkan dua perdana menteri sejak ditubuhkan pada Januari 2017. Pertama Dr Mahathir Mohamad (2018-2020) dan Muhyiddin (2020-2021) yang diangkat dalam gabungan bersama parti lain.

Gerakan yang pernah menjadi nama besar dalam politik negara termasuk mengetuai pentadbiran di Pulau Pinang, dihanyut badai sejak 2008 dan masih bergelut untuk pulih. Parti itu hanya mempunyai seorang wakil rakyat iaitu Wong Chia Zhen di Kulim, Kedah.

MIPP pula yang baru diterima PN dua tahun lalu belum teruji dalam pilihan raya.

Jadi, dengan pengalaman luas PAS, ramai beranggapan kekuatan jenteranya menjadi antara kunci utama dalam kejayaan PN membentuk blok pembangkang kuat untuk meraih banyak kerusi pada PRU15 serta PRN.

Jentera ramai daripada PAS berbanding rakan komponen lain membolehkan kerja kempen pilihan raya seperti memacak bendera PN berjalan lancar. Malah ‘kerahan tenaga’ serta undi penyokong PAS mengangkat wakil Bersatu ke Parlimen.

Seperti contoh di Kelantan, empat wakil rakyat Bersatu menang atas tiket ‘bulan’ PAS iaitu Ketereh, Tanah Merah, Machang, Gua Musang dan Jeli. Namun Azizi Abu Naim (Gua Musang) dan Zahari Kechik (Jeli) mengalihkan sokongan kepada pentadbiran Anwar Ibrahim.

Namun, ada juga pandangan PAS mungkin tidak menikmati kejayaannya kini tanpa PN.

Misalnya, Muhyiddin dalam temu bual dengan FMT pada November 2023 berkata sokongan terhadap PAS telah ‘tepu’ sebelum ada gabungan PN yang melonjak kedudukannya pada PRU15.

“PAS, Bersatu dan Gerakan melihat ini sebagai satu kekuatan. Mereka tak boleh bersendirian…boleh tetapi kesannya tak sebegini (menang besar), contoh dalam PRU lepas majoriti mereka biasa 10,000 ke 15,000 undi tetapi (presiden PAS) Hadi (Awang) contohnya sampai 40,000 undi.

“Dia (PAS) dah sampai tahap tepu tetapi dengan gabungan PN penerimaan rakyat begitu besar sekali sehingga catat majoriti luar biasa,” katanya.

Krisis pengerusi PN memperlihatkan realiti hubungan dalam gabungan itu. Ketidakhadiran PAS dalam mesyuarat penting, percanggahan kenyataan serta sindiran terbuka menunjukkan masalah itu bukan sekadar soal struktur organisasi, tetapi melibatkan kepercayaan dan hala tuju bersama.

PN berisiko mengulangi kesilapan gabungan terdahulu yang runtuh bukan kerana kekurangan sokongan rakyat, tetapi akibat kegagalan mengurus perbezaan dalaman.

Tanpa PAS, tiada lagi orang daripada parti ‘bulan’ memenuhi segenap lapisan kawasan strategik memacak panji PN seperti sering dilihat pada pilihan raya untuk meraih sokongan.

Penulis ialah pengarang Meja Berita Bahasa Melayu FMT.

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.