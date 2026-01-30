Tak perlu solo, pemimpin PAS yakin krisis PN selesai usai Muhyiddin undur

Bendahari PAS Iskandar Samad yakin Muhyiddin Yassin akan terus berundur tanpa terbabit urusan dalam PN.

PETALING JAYA : PAS tidak mungkin bertanding solo pada PRU16 kerana kemelut Perikatan Nasional (PN) akan selesai dalam masa terdekat termasuk tanpa ada lagi pembabitan bekas pengerusi Muhyiddin Yassin, kata seorang pemimpinnya.

Bendahari PAS, Iskandar Samad, berkata isu pelantikan ketua kepada gabungan itu yang kosong sejak 1 Jan lalu selepas Muhyiddin meletak jawatan diyakini boleh diselesaikan secepat mungkin.

“Saya yakin beliau akan terus berundur dan tidak akan terlibat lagi di dalam urusan PN. Saya yakin beliau tidak akan menarik balik peletakan jawatan walaupun didesak kerana ia akan mencemarkan imej beliau.

“Setelah berjaya memimpin negara ketika pandemik Covid-19, malang jika legasi ini terpadam jika beliau membuat ‘u-turn’,” katanya kepada FMT sambil menyatakan rakyat memerhatikan rapat perkembangan dalam PN.

Iskandar Samad.

Atas dasar itu, Iskandar yakin partinya tidak akan bertanding solo seperti dicadangkan Mursyidul Am PAS Hashim jika kemelut pelantikan pengerusi PN gagal diselesaikan.

“Untuk keluar dari PN perlu mendapat kelulusan muktamar khas. Ia bukan keputusan mudah dan prosesnya panjang,” katanya.

Ketua Pemuda PAS Selangor, Sukri Omar, pula berkata kenyataan Hashim perlu ‘dibaca’ secara matang sambil menolaknya sebagai ancaman sebaliknya peringatan strategik yang krisis kepimpinan PN tidak boleh dibiarkan tanpa hala tuju jelas.

Sukri Omar.

“Cadangan mursyidul am supaya PAS bersedia bergerak solo sekiranya kebuntuan ini gagal diselesaikan bukan tanda PAS angkuh atau memutuskan silaturahim.

“Sebaliknya, satu opsyen politik realistik dan berprinsip, berasaskan hakikat bahawa PAS memiliki kekuatan sendiri, jentera akar umbi tersusun, kepimpinan stabil serta rekod pentadbiran,” katanya.