Auku dan masa depan demokrasi kampus: Kawal atau percaya?

Perdebatan tentang Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Auku) hari ini sering terbahagi kepada dua arus besar: satu melihat masa depan kampus tanpa Auku, satu lagi melihat ia masih perlu tetapi diperbaiki. Kedua-duanya berangkat daripada kebimbangan yang sah, tetapi juga membawa andaian yang perlu diuji secara rasional.

Hujah untuk memansuhkan Auku sepenuhnya bertitik-tolak pada prinsip kebebasan. Universiti dianggap ruang intelektual yang sepatutnya subur dengan perdebatan, eksperimen idea dan penglibatan sivik. Dalam kerangka ini, sebarang undang-undang khas yang mengawal aktiviti mahasiswa dilihat menghalang kematangan demokrasi. Logiknya mudah: jika mahasiswa cukup matang mengundi dan menyertai masyarakat, mereka juga cukup matang mengurus kebebasan di kampus.

Namun, pendekatan pemansuhan total mengandaikan semua institusi dan semua mahasiswa mempunyai tahap kesiapsiagaan yang sama. Realitinya, universiti juga berfungsi sebagai ruang pembelajaran asas. Tanpa kerangka jelas, risiko politik kepartian yang melampau, eksploitasi mahasiswa oleh aktor luar, dan gangguan terhadap fungsi akademik bukanlah mustahil. Kebebasan tanpa struktur jarang kekal sebagai kebebasan tetapi sering bertukar menjadi dominasi pihak paling kuat bersuara.

Di sisi lain, pendekatan mengekalkan Auku tetapi melakukan pindaan pula bertolak daripada keperluan kestabilan institusi. Universiti perlu dilindungi daripada menjadi medan perebutan kuasa politik. Tetapi jika pindaan sekadar kosmetik, masalah asal kekal: peruntukan kabur, tafsiran luas, dan penguatkuasaan tidak konsisten. Ini mengekalkan budaya takut dan penapisan kendiri, yang akhirnya melemahkan daya fikir kritikal mahasiswa.

Jadi, persoalan sebenar bukan ‘mansuh atau kekal’, tetapi reka bentuk sistem yang selari dengan realiti semasa. Kawalan yang terlalu longgar merosakkan fokus akademik manakala kawalan terlalu ketat merosakkan perkembangan intelektual. Kedua-duanya gagal melahirkan warganegara matang.

Pendekatan lebih strategik ialah peralihan daripada model kawalan kepada model tadbir urus. Ini termasuk:

Peraturan disiplin yang spesifik dan telus, bukan umum dan terbuka tafsiran.

Proses tatatertib dengan semakan bebas.

Hak berhimpun berasaskan notifikasi, bukan kebenaran mutlak.

Pendidikan literasi politik dan sivik yang berstruktur.

Garis pemisah jelas antara aktivisme idea dan mobilisasi kepartian berorganisasi.

Model ini mengiktiraf dua hakikat serentak bahawa mahasiswa perlu ruang untuk matang, dan universiti perlu kekal sebagai institusi ilmu. Reformasi yang bijak bukan memilih antara kebebasan atau kawalan, tetapi menyusun keseimbangan yang mendidik tanggungjawab.

Akhirnya, ukuran kejayaan bukan pada teks undang-undang, tetapi pada jenis graduan yang dihasilkan. Jika matlamatnya melahirkan pemimpin masa depan, sistem mesti melatih keberanian berfikir, keupayaan berbeza pandangan, dan disiplin mengurus kebebasan bukan sekadar kepatuhan.

Penulis ialah pengerusi Kelab Mahasiswa Penyokong PAS

Artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mewakili FMT.