SPRM minta wanita dalam video Albert Tei bantu siasatan kes Shamsul

PETALING JAYA : Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) minta wanita dalam video melibatkan ahli perniagaan, Albert Tei, untuk membantu siasatan kes melibatkan bekas setiausaha politik kepada perdana menteri, Shamsul Iskandar Mohd Akin.

SPRM meminta wanita berkenaan hadir ke pejabatnya bagi memberi keterangan, menyifatkan kehadirannya “amat penting” bagi membantu siasatan.

“SPRM kini sedang berusaha mengesan wanita berkenaan,” menurut kenyataan.

SPRM berkata ia meminta wanita itu dan Tei untuk hadir ke pejabatnya pada 1 Dis.

Semua pihak juga diingatkan agar memberi ruang kepada SPRM menjalankan siasatan secara bebas dan menyeluruh.

“SPRM ingin mengingatkan semua pihak agar tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kes ini,” katanya.

Tei, yang merupakan watak utama dalam dakwaan skandal perlombongan Sabah, sedang dibicarakan atas dua pertuduhan memberi rasuah.

Satu video dirakam Tei menunjukkan seorang wanita yang mendakwa dirinya sebagai proksi kepada Shamsul.

Wanita itu mendakwa perdana menteri memberi lampu hijau kepada Tei untuk merakam perbualannya dengan beberapa ahli politik Sabah, termasuk menteri negeri dan Adun, berhubung lesen penerokaan mineral di negeri Borneo itu.

Terdahulu, seorang wanita nafi dia adalah proksi kepada Shamsul, dan menyifatkan dakwaan itu sebagai ‘palsu dan tohmahan’.

Sofia Rini Buyong dalam satu video berkata dia telah meminta nasihat guaman, dan meminta polis membuat siasatan.