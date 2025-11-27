Zuraida mohon ketepi kebenaran Mahkamah Persekutuan berkait kes bon PKR

Bekas Ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamaruddin mahu Mahkamah Persekutuan mendengar semula permohonan PKR untuk kebenaran merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang mengurangkan liabilitinya kepada parti daripada RM10 juta kepada RM100,000.

PUTRAJAYA : Bekas Ahli Parlimen Ampang Zuraida Kamaruddin memohon Mahkamah Persekutuan menyemak semula keputusan yang membenarkan PKR memohon kebenaran merayu keputusan Mahkamah Rayuan yang mengurangkan liabilitinya di bawah bon parti daripada RM10 juta kepada RM100,000.

Beliau memohon supaya Mahkamah Persekutuan membatalkan perintah yang dikeluarkan awal tahun ini dan mendengar semula permohonan kebenaran merayu PKR.

Satu notis usul yang dilihat oleh FMT mendedahkan bahawa permohonan itu, berdasarkan Peraturan 137 Peraturan Mahkamah Persekutuan 1995, telah difailkan bulan lalu.

Alasan permohonan tersebut tidak didedahkan kepada FMT.

Peraturan 137 mengiktiraf kuasa semula jadi Mahkamah Persekutuan untuk mengkaji semula keputusan terdahulu bagi mengelakkan ketidakadilan atau penyalahgunaan proses.

Peguam Navpreet Singh, yang mewakili PKR dan bekas setiausaha agungnya Saifuddin Nasution Ismail, berkata mahkamah tertinggi akan mendengar permohonan itu pada 11 Disember.

Beliau turut memaklumkan bahawa rayuan PKR dijadualkan untuk didengar pada 13 Februari.

Pada 24 Jun, satu panel tiga anggota Mahkamah Persekutuan yang diketuai oleh Hakim Nallini Pathmanathan membenarkan permohonan kebenaran PKR atas satu isu undang-undang sahaja.

Isu yang ditanya ialah sama ada mahkamah boleh mengatasi pengakuan fakta bahawa jumlah tertentu mewakili nilai diterima di bawah kontrak, bagi menentukan apa yang menjadi ganti rugi munasabah dalam keadaan kes tersebut.

Hakim Nordin Hassan dan Vazeer Alam Mydin Meera turut berada dalam panel yang mendengar permohonan itu.

PKR telah menyaman Zuraida pada 2020, mendakwa beliau telah melanggar bon kontrak dengan menyertai Bersatu selepas Langkah Sheraton pada Februari tahun tersebut.

Terma bon itu mensyaratkan Zuraida membayar PKR sebanyak RM10 juta dalam tempoh tujuh hari sekiranya beliau meninggalkan parti untuk menyertai parti politik lain atau bertanding sebagai calon Bebas.

Dalam pembelaannya, Zuraida mendakwa bon itu melanggar hak perlembagaannya untuk kebebasan berpersatuan.

Pada 23 Jun 2023, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan tuntutan PKR dan memutuskan kemenangan berpihak kepada PKR dengan RM10 juta kerana Zuraida telah melanggar terma bon yang ditandatangani bersama parti sebelum PRU 2018.

Pada 11 Disember 2024, Mahkamah Rayuan membatalkan keputusan itu. Ia mendapati jumlah RM10 juta adalah ‘tidak munasabah’ dan sebaliknya memerintahkan PKR dibayar RM100,000, sebagai perbelanjaan pilihan raya yang ditanggung berkaitan penyertaan Zuraida dalam pilihan raya di Ampang.

Pada 24 Jun, Mahkamah Persekutuan membenarkan PKR memohon kebenaran untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan itu.