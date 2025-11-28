Lekukan tropika dikesan berhampiran Kuantan, menurut MetMalaysia

Kenyataan dan grafik sistem cuaca lekukan tropika yang dikeluarkan MetMalaysia hari ini. (Gambar MetMalaysia)

PETALING JAYA : Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) mengeluarkan nasihat mengenai satu lekukan tropika yang dikesan kira-kira 81km dari Kuantan, Pahang, pada koordinat 4 darjah utara dan 104 darjah timur.

Dalam satu hantaran di Facebook, MetMalaysia berkata sistem cuaca itu sedang bergerak ke timur laut pada kelajuan angin 5km/j, dengan kelajuan maksimum 56km/j.

“Keadaan ini boleh menyebabkan hujan lebat berterusan, angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan. Orang ramai dinasihatkan supaya bersiap sedia menghadapi episod hujan lebat,” katanya.

Lekukan tropika ialah sistem tekanan rendah yang terbentuk di atas perairan tropika panas, dengan kelajuan angin sehingga 61km/j.

Pengumuman terbaharu itu susulan ribut tropika Senyar yang membadai beberapa negeri sejak tengah malam tadi, mengakibatkan seorang maut dalam kejadian awal pagi di Melaka, selain menyebabkan 49 kes pokok tumbang.

Negeri Sembilan mencatatkan impak paling buruk daripada Senyar, termasuk satu kejadian runtuhan cerun dan satu runtuhan struktur, selain dua kes banjir.