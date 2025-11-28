Pemimpin pelajar gesa dasar adil pengecualian bayaran balik PTPTN

Keputusan kerajaan untuk memberikan pengecualian bayaran balik pinjaman kepada pelajar ijazah kelas pertama dari universiti awam hanya menimbulkan kebimbangan mereka di institusi swasta.

PETALING JAYA : Dua pemimpin pelajar menyifatkan keputusan kerajaan untuk memberi pengecualian bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) kepada graduan kelas pertama dari universiti awam sahaja sebagai sesuatu yang ‘mengecewakan’.

Sebastian Yew, bekas naib presiden majlis pelajar di INTI University dan Shoandeep Radhakrishnan, presiden Persatuan Pelajar Universiti Monash (MUSA), berkata dasar itu tidak adil kepada mereka yang berharap untuk melayakkan diri mendapat pengecualian bayaran balik pinjaman pengajian.

Yew berkata dasar tersebut akan memberi kesan paling besar kepada pelajar daripada latar belakang kewangan yang mencabar, terutamanya mereka yang terpaksa mendaftar di universiti swasta selepas gagal mendapatkan tempat di institusi awam.

“Ramai pelajar di institusi swasta berusaha sekuat rakan-rakan mereka di universiti awam, tetapi dengan beban tambahan untuk mengurus tekanan kewangan yang berat,” katanya kepada FMT.

“Memberi pengecualian (pembatalan pinjaman) hanya kepada pelajar universiti awam tidak mencerminkan semangat peluang pendidikan yang sama rata untuk semua,” tambahnya.

Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Tinggi Zambry Abdul Kadir berkata pelaksanaan dasar itu dihentikan sementara bagi membolehkan kementerian menilai semula definisi ‘graduan ijazah pertama’ bagi memastikan mereka yang benar-benar layak menerimanya.

Pemberhentian sementara itu dijadualkan sehingga 2026.

Shoandeep memberi amaran bahawa dasar tersebut boleh menjejaskan minat pelajar untuk melanjutkan pendidikan tinggi jika mereka gagal mendapat tempat di universiti awam.

“Kecemerlangan akademik sepatutnya diukur melalui pencapaian, bukan label institusi. Dengan membuat pengecualian berdasarkan jenis universiti, sistem ini secara tidak langsung menghukum pelajar atas keadaan yang sering berada di luar kawalan mereka,” katanya kepada FMT.

Walaupun beliau mengakui bahawa kerajaan bimbang tentang pemarkahan yang tidak konsisten antara universiti awam dan swasta, beliau turut menegaskan bahawa sebarang penilaian berasaskan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) membolehkan PTPTN menilai pelajar dengan adil.

“Jika terdapat keadaan yang tidak konsisten, penyelesaiannya ialah menyeragamkannya, bukan mengecualikan. Banyak universiti swasta dikawal selia oleh MQA, yang memastikan standard akademik dipatuhi,” kata Shoandeep.

Beliau menambah bahawa langkah tersebut memberi ‘mesej yang mengecewakan’ kepada pelajar yang telah berusaha keras untuk mencapai ijazah pertama.

“Kami menyumbang kepada tenaga kerja dan standard penyelidikan nasional yang sama. Usaha keras kami juga patut menerima pengiktirafan yang sama, bukan?” katanya.

Mengenai reformasi, Shoandeep mencadangkan supaya satu penanda aras nasional yang seragam ditetapkan bagi gelaran ijazah pertama di semua universiti serta memasukkan unsur merit, ekuiti dan akses dalam sistem pengecualian bayaran balik PTPTN.

“Pengecualian seperti ini meningkatkan risiko memperluaskan jurang antara pelajar berkemampuan dan kurang berkemampuan serta menyumbang kepada masalah penghijrahan tenaga mahir yang kita lihat sekarang,” katanya.

Ahli akademik Rosli Mahat daripada Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia (Gerak) mencadangkan supaya insentif PTPTN dikaitkan dengan prestasi.

“Sebagai contoh, kita boleh beri lebih kepada 20% graduan teratas, diikuti 40% teratas, 60% teratas dan 80% teratas,” katanya.