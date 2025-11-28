Ribut Tropika Senyar badai negeri-negeri di seluruh Malaysia bermula tengah malam tadi, meragut satu nyawa dalam kejadian awal pagi di Melaka serta mengakibatkan 49 kes pokok tumbang. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) memaklumkan bahawa ribut Tropika Senyar sudah ‘mati’, tiada lagi di Malaysia.

Meskipun demikian, masih terdapat tinggalan hujan, selain sistem cuaca baharu dilaporkan pagi tadi, menurut Ketua Pengarah MetMalaysia Mohd Hisham Anip.

“Ya betul (sudah mati), tapi masih ada lagi tinggalan hujannya,” katanya mengulas keadaan terkini cuaca susulan Ribut Tropika Senyar, lapor Kosmo.

“Cuma ada lagi satu sistem cuaca baharu di luar pantai Kuantan yang baru terbentuk pagi tadi.”

Terdahulu MetMalaysia mengeluarkan nasihat mengenai satu lekukan tropika yang dikesan kira-kira 81km dari Kuantan, Pahang, pada koordinat 4 darjah utara dan 104 darjah timur.

Jabatan itu berkata, sistem cuaca itu sedang bergerak ke timur laut pada kelajuan angin 5km/j, dengan kelajuan maksimum 56km/j.

Keadaan ini boleh menyebabkan hujan lebat berterusan, angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan, tambahnya.

Lekukan tropika ialah sistem tekanan rendah yang terbentuk di atas perairan tropika panas, dengan kelajuan angin sehingga 61km/j.

Ribut Tropika Senyar membadai negeri-negeri di seluruh Malaysia bermula tengah malam tadi, meragut satu nyawa dalam kejadian awal pagi di Melaka serta mengakibatkan 49 kes pokok tumbang.

Negeri Sembilan paling teruk terjejas dengan insiden cerun dan struktur runtuh, selain dilanda banjir.