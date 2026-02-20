Hujan berterusan tahap buruk, waspada dijangka landa Sabah

Amaran itu dikeluarkan bagi kawasan Sandakan dan Kudat.

Beberapa kawasan di Sabah hari ini dijangka dilanda hujan berterusan tahap buruk dan waspada, menurut Ketua Pengarah MetMalaysia Mohd Hisham Mohd Anip. (Gambar Bernama)
KUALA LUMPUR:
Hujan berterusan tahap buruk dan waspada dijangka melanda beberapa kawasan di Sabah hari ini, menurut Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia (MetMalaysia) Mohd Hisham Mohd Anip.

Dalam kenyataan pagi ini, beliau berkata amaran tahap buruk dikeluarkan bagi kawasan Sandakan (Beluran) dan Kudat (Kota Marudu dan Pitas).

Sementara itu, amaran hujan berterusan tahap waspada melibatkan kawasan Pantai Barat (Ranau dan Kota Belud), Sandakan (Telupid dan Sandakan) dan Kudat.

Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web rasmi MetMalaysia, aplikasi mobil myCuaca dan laman media sosial rasmi jabatan, atau menghubungi talian 1-300-22-1638 untuk sebarang pertanyaan.

