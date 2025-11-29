Jangan normalisasi maksiat, kata menteri berkait serbuan ‘kelab kesihatan’

Sebanyak 17 penjawat awam antara 208 individu ditahan dalam serbuan di sebuah kelab kesihatan dipercayai dijadikan lokasi aktiviti seksual songsang di kawasan Chow Kit, semalam. (Gambar Bernama)

BUKIT MERTAJAM : Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) Mohd Na’im Mokhtar mendukung penuh tindakan penguatkuasaan ‘Op Songsang’ di sebuah premis di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur, malam semalam.

Na’im berkata, beliau memandang serius laporan penahanan 203 lelaki berusia 19 hingga 60 tahun di premis berkenaan dan kes itu membabitkan aktiviti tidak bermoral serta bercanggah nilai agama, tatasusila masyarakat serta undang-undang negara.

“Tindakan ini merupakan hasil operasi bersepadu Polis Diraja Malaysia (PDRM) bersama agensi sahabat termasuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL), Kementerian Kesihatan dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (Jawi).

“Pemeriksaan dijalankan berlandaskan peruntukan undang-undang termasuk bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1997, antaranya Seksyen 25 (liwat) dan Seksyen 47 (percubaan melakukan liwat). Selain itu, tindakan turut diambil bawah Kanun Keseksaan, iaitu Seksyen 377A dan 377B berkaitan kesalahan seksual terhadap tabii manusia,” katanya dalam kenyataan malam.

Na’im berkata, surat perintah hadir memberi keterangan (SPH) turut dikeluarkan kepada pengunjung beragama Islam yang ditahan dalam serbuan berkenaan bagi tujuan siasatan lanjut mengikut peruntukan akta berkaitan.

Beliau berkata, proses pembatalan lesen oleh DBKL juga sedang dilaksanakan terhadap premis itu yang mempunyai lesen sebagai gimnasium, sauna dan pusat kecergasan tetapi dipercayai menjalankan aktiviti promosi yang bercanggah undang-undang dan akhlak.

“Saya turut mengambil maklum laporan bahawa sebilangan individu yang dikenal pasti adalah penjawat awam, sesuatu yang amat membimbangkan dan menuntut pendekatan lebih agresif dalam intervensi akhlak dan integriti perkhidmatan awam,” katanya.

Na’im berkata, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) dan Jawi juga diarahkan bersama agensi berkaitan memperkukuh program pencegahan, advokasi akhlak dan pendidikan nilai khususnya kepada golongan belia, profesional serta komuniti bandar.

“Saya menyeru masyarakat untuk tidak menormalisasi maksiat dan tidak memandang ringan isu keruntuhan moral yang boleh merosakkan generasi dan maruah negara, kita mendambakan sebuah Malaysia maju yang tinggi akhlaknya, kuat jati dirinya serta diredai tuhan,” katanya.

Sebanyak 17 penjawat awam antara 208 individu ditahan polis dalam serbuan di sebuah kelab kesihatan yang dipercayai dijadikan lokasi aktiviti seksual songsang di kawasan Chow Kit, semalam.

Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Mohd Azani Omar, berkata operasi pada 8 malam semalam dilaksanakan KL Strike Force PDRM dengan kerjasama Jawi dan DBKL, selepas dua minggu risikan dan pemantauan.