Jumlah mangsa banjir turun kecuali Selangor

Situasi banjir di kebanyakan negeri dilaporkan bertambah baik apabila jumlah mangsa di Terengganu, Perak, Perlis, Kedah, Pahang, Kelantan, Negeri Sembilan dan Melaka mencatatkan penurunan. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Situasi banjir di kebanyakan negeri bertambah baik tengah hari ini dengan jumlah mangsa di pusat pemindahan sementara (PPS) menurun, kecuali di Selangor yang mencatatkan peningkatan.

Di Terengganu, negeri paling terjejas, jumlah mangsa menurun kepada 9,584 orang daripada 2,864 keluarga setakat 12 tengah hari ini, berbanding 10,399 orang pagi tadi.

Menurut laman web InfoBencana Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kemaman terus merekodkan angka tertinggi iaitu 2,271 mangsa di 16 PPS, diikuti Marang (1,804 orang), Kuala Terengganu (1,662), Kuala Nerus (1,529), Setiu (1,074), Dungun (714), Hulu Terengganu (498) dan Besut (32).

Berdasarkan laman web Jabatan Kerja Raya (JKR) sebanyak 16 jalan seluruh negeri masih ditutup kepada semua jenis kenderaan berikutan banjir.

Di Perak, jumlah mangsa turut menurun kepada 6,173 orang daripada 1,903 keluarga yang masih berlindung di 46 PPS membabitkan enam daerah, berbanding 6,507 orang pagi tadi.

Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) Perak memaklumkan Manjung mencatat angka tertinggi (2,307), diikuti Hilir Perak (1,935), Perak Tengah (1,324), Bagan Datuk (502), Larut, Matang dan Selama (79) serta Muallim (26).

Di Perlis, jumlah jumlah mangsa menurun kepada 6,159 berbanding 6,869 pagi tadi, dengan semua mangsa ditempatkan di 24 PPS di Padang Besar, Arau dan Kangar.

Tinjauan Bernama mendapati jalan-jalan utama di daerah Arau dan Kangar yang dinaiki air sebelum ini sudah boleh dilalui selepas air surut sepenuhnya.

Sementara itu, jumlah mangsa di Selangor terus meningkat kepada 4,366 orang daripada 1,208 keluarga berbanding 4,141 orang pagi tadi, dengan 32 PPS beroperasi di Klang, Kuala Selangor, Sabak Bernam, Sepang dan Kuala Langat, menurut laman web Infobencana JKM.

Di Kedah, jumlah mangsa berkurangan kepada 3,302 orang daripada 1,023 keluarga di 14 PPS di Kubang Pasu dan Kota Setar, berbanding 3,452 orang pagi tadi, menurut JPBN Kedah.

Menurut laman rasmi Publicinfo Banjir, Sungai Bata melepasi tahap bahaya pada 10.707 meter (m) manakala Sungai Anak Bukit melepasi tahap amaran pada 2.53m.

Di Pahang, jumlah mangsa menurun sedikit kepada 2,268 orang berbanding 2,387 pagi tadi, dengan Jerantut menjadi daerah terbaharu terjejas apabila 14 mangsa daripada tiga keluarga berpindah ke PPS, selain Kuantan merekodkan jumlah tertinggi (849 orang), diikuti Raub (715), Lipis (494) dan Maran (196).

Infopublic banjir turut melaporkan lima sungai utama melepasi bacaan paras bahaya iaitu Sungai Pahang di Kuala Tembeling, Jerantut (53.87m), Sungai Pahang di Waterfront (F1), Bera ( 28.89m), Sungai Tembeling di Kampung Merting, Jerantut (61.33m), Sungai Jelai di Jeram Bungor, Lipis (62.28m) dan Sungai Pahang di Kuala Krau, Temerloh (41.51m)

Sementara itu di Kelantan, jumlah mangsa berkurang kepada 2,152 orang daripada 803 keluarga berbanding 3,000 orang pagi tadi, membabitkan lima jajahan iaitu Pasir Mas, Tumpat, Tanah Merah, Machang dan Gua Musang, menurut Infobencana JKM.

Beberapa sungai utama menunjukkan bacaan paras waspada, amaran dan bahaya, termasuk Sungai Golok di Rantau Panjang yang kini pada 9.97 meter, masih melepasi paras bahaya tetapi menunjukkan trend menurun.

Di Negeri Sembilan, jumlah mangsa di enam PPS berkurang sedikit kepada 373 individu daripada 138 keluarga setakat 12.45 tengah hari berbanding 375 mangsa daripada 149 keluarga pagi tadi.

Melaka turut mencatatkan penurunan dengan 267 mangsa daripada 76 keluarga berbanding 298 mangsa daripada 86 keluarga pada 8 pagi tadi, manakala sebuah PPS iaitu Sekolah Kebangsaan Masjid Tanah ditutup selepas semua mangsa dibenarkan pulang.