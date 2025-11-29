Semua rakyat Malaysia terjejas banjir Hatyai berjaya dibawa pulang

Seramai 6,222 rakyat Malaysia yang terkandas akibat banjir besar di Thailand berjaya diselamatkan. (Gambar X)

PUTRAJAYA : Kementerian Luar mengesahkan operasi evakuasi rakyat Malaysia yang terjejas akibat banjir di Hatyai, Thailand dan kawasan sekitar berjaya disempurnakan.

Seramai 6,222 rakyat Malaysia yang terkandas akibat banjir besar berjaya diselamatkan.

Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan, proses evakuasi dilaksanakan melalui usaha bersepadu yang melibatkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, serta lebih daripada 15 pertubuhan bukan kerajaan (NGO) termasuk kumpulan sukarelawan Malaysia.

Pada hari terakhir operasi, baki 12 rakyat Malaysia yang masih terkandas berjaya dibawa pulang ke tanah air melalui pintu sempadan Bukit Kayu Hitam.

“Operasi evakuasi yang bermula pada 22 Nov dijalankan dalam keadaan amat mencabar, termasuk arus deras, paras air tinggi, serta gangguan komunikasi dari semasa ke semasa.

“Walaupun berdepan pelbagai halangan, semua rakyat Malaysia yang terkandas termasuk mereka yang terperangkap di lebih 150 hotel dan penginapan, berjaya dijejaki dan dibawa ke tempat selamat,” menurut kenyataan itu.

Kementerian Luar merakamkan penghargaan kepada kerajaan Thailand atas bantuan, penyelarasan dan solidariti yang tidak ternilai sepanjang usaha menyelamat.

Malaysia turut mengucapkan terima kasih kepada NGO dan pasukan sukarelawan yang terlibat atas khidmat bakti dan dedikasi yang mencerminkan semangat keprihatinan dan kerjasama sejajar dengan nilai-nilai Malaysia Madani, menurut kenyataan itu.

Kementerian juga mengiktiraf sumbangan luar biasa daripada pasukan yang memainkan peranan penting dalam kejayaan operasi ini.

Pasukan itu termasuk Tim Truck Towing Perlis, Tim Bas FTC Insurance – C3, Tim Persatuan Sikhs Malaysia, Tim TravelThai.My, Tim Jetski, serta Pasukan Bomba Sukarela (PBS) dari Sg Petani, Sukun Bukit Mertajam, Padang Sera, Bukit Bendera, Alex Team, Kepong Selangor, Kepala Batas, Menglembu, Kahang Johor, Teluk Intan, Pekan Ipoh, Sri Serdang, dan Bangi.

Komitmen terhadap khidmat kemanusiaan dan sumbangan mereka mencerminkan nilai-nilai perpaduan dan empati yang menjadi asas masyarakat Malaysia, menurut kementerian.

Sementara itu, Kementerian Luar juga menasihatkan rakyat Malaysia yang mengembara ke kawasan berisiko banjir mendaftar keberadaan mereka dengan wakil diplomatik Malaysia yang berhampiran.

Ia bagi memastikan komunikasi dan bantuan dapat disalurkan dengan pantas sekiranya berlaku kecemasan, terutamanya dalam tempoh cuaca buruk di rantau ini.

“Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla akan terus memantau keadaan semasa dan memberikan bantuan kepada mana-mana rakyat Malaysia yang masih memerlukan sokongan,” menurut kenyataan itu.