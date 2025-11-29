Shamsul Iskandar, Albert Tei direman 6 hari

Shamsul Iskandar Mohd Akin dan Albert Tei dibawa ke Kompleks Mahkamah Putrajaya pagi tadi untuk proses permohonan reman. (Gambar SPRM)

PETALING JAYA : Bekas setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri, Shamsul Iskandar Mohd Akin dan ahli perniagaan kontroversi, Albert Tei masing-masing direman enam hari untuk membantu siasatan dakwaan rasuah.

Bernama melaporkan perintah reman dua lelaki itu sehingga 4 Dis ini dibenarkan Majistret Fatin Muneerah Sofian susulan permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Mahkamah Majistret Putrajaya.

Perkara itu disahkan peguam Yusmadi Yusoff dan Mahajoth Singh, yang masing-masing mewakili Shamsul serta Tei.

SPRM menahan dua lelaki itu semalam dan Sofia Rini Buyong pada malam Khamis bagi membantu siasatan kes dakwaan pemberian rasuah oleh Tei kepada Shamsul bagi mendapatkan semula wang yang diberikan kepada Adun Sabah.

Shamsul dan Sofia ditahan di ibu pejabat SPRM selepas memberikan keterangan, manakala Tei ditahan di rumahnya di Puchong.

Sofia direman empat hari bermula semalam hingga Isnin depan.

Tei sebelum ini mendakwa Sofia adalah proksi Shamsul, namun dinafikan wanita itu.

Shamsul, yang juga ketua PKR Melaka, meletak jawatan sebagai setiausaha politik kanan perdana menteri Selasa lalu selepas mendakwa terdapat usaha menggunakan kontroversi untuk menjatuhkan reputasinya dan imej kerajaan.

Tidak lama selepas peletakan jawatannya, Tei dipetik Malaysiakini sebagai berkata, dia membelanjakan RM629,000 untuk kerja ubah suai, perabot dan peralatan untuk hartanah dikaitkan dengan Shamsul, serta barangan peribadi lain.

Tei juga berkongsi tangkap layar perbualan WhatsApp menunjukkan Shamsul didakwa meminta mata wang asing daripada ahli perniagaan itu sebelum ke luar negara.