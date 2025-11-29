TAK RASMI: Kiandee kalah kepada Ratib dari GRS di Sugut

Pengerusi PN Sabah Ronald Kiandee berharap dapat merampas kerusi Sugut daripada James Ratib dari GRS, yang memegang kerusi itu sejak 2013.

PETALING JAYA : Pengerusi Perikatan Nasional (PN) Sabah Ronald Kiandee, tewas dalam saingan merebut kerusi Sugut kepada calon Gabungan Rakyat Sabah (GRS), James Ratib, menurut kiraan awal undi.

Sugut berada dalam kawasan Parlimen Beluran, yang telah diwakili Kiandee – seorang naib presiden Bersatu – di Dewan Rakyat selama enam penggal.

Ratib, yang berasal daripada Umno, keluar parti menyertai Upko pada 2018 sebelum kembali ke Umno dua tahun kemudian.

Beliau kemudian menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah pada 2023.

Ratin telah memegang kerusi Sugut sejak 2013. Pada 2020, beliau mempertahankan kerusi itu dengan majoriti 1,664 undi.

Ratib dan Kiandee berentap dalam persaingan tujuh penjuru yang turut membabitkan calon Barisan Nasional, Warisan, Parti Impian Sabah, Parti Perpaduan Rakyat Sabah serta seorang calon bebas.