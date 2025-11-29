TAK RASMI: Kiandee kalah kepada Ratib dari GRS di Sugut

Sugut berada dalam kawasan Parlimen Beluran, yang telah diwakili Kiandee – seorang naib presiden Bersatu – di Dewan Rakyat selama enam penggal.
Ratib, yang berasal daripada Umno, keluar parti menyertai Upko pada 2018 sebelum kembali ke Umno dua tahun kemudian.
Beliau kemudian menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah pada 2023.
Ratin telah memegang kerusi Sugut sejak 2013. Pada 2020, beliau mempertahankan kerusi itu dengan majoriti 1,664 undi.
Ratib dan Kiandee berentap dalam persaingan tujuh penjuru yang turut membabitkan calon Barisan Nasional, Warisan, Parti Impian Sabah, Parti Perpaduan Rakyat Sabah serta seorang calon bebas.