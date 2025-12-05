Yunus nafi paksa ketua bahagian Sabah sain SD undur Muhyiddin

Setiausaha Bersatu Sabah Yunus Nurdin berkata desakan dibuat disebabkan kegagalan parti menyalurkan dana pilihan raya yang menjadi punca utama kekalahan calon. (Gambar Facebook)

PETALING JAYA : Setiausaha Bersatu Sabah, Yunus Nurdin, menafikan dakwaan lapan ketua bahagian dipaksa menyokong desakan supaya Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin meletak jawatan dengan menyifatkannya sebagai fitnah yang cuba memesongkan isu sebenar.

Yunus berkata, pihaknya tidak menyediakan sebarang dokumen kepada ketua bahagian yang turut serta dalam sidang media mendesak Muhyiddin berundur.

“Sekarang ada tersebar, lapan ketua bahagian dipaksa tandatangan akuan berkanun (SD), semua tu palsu, tipu kononnya lapan ketua bahagian dipaksa menandatangani SD. Tak ada, kita tak ada menandatangani apa-apa bentuk dokumen atau SD masa nak buat sidang media tu.

“Kita hanya berkumpul, bermesyuarat dan terus buat sidang media. Saya menafikan sekeras-kerasnya, tidak ada paksaan di dalam sidang media itu dan tidak ada satu dokumen pun yang ditandatangani mana-mana ketua bahagian menyokong perkara ini,” katanya kepada FMT.

Beliau mengulas dakwaan lapan ketua bahagian Bersatu Sabah diminta menandatangani dokumen bagi mendesak Muhyiddin meletakkan jawatan susulan prestasi buruk parti itu pada PRN Sabtu lalu.

Semalam, lapan ketua dalam kenyataan bersama mendakwa diminta berbuat demikian ketika dipanggil oleh Yunus ke pejabat Bersatu negeri untuk memberikan laporan pasca pilihan raya berkenaan.

Ia susulan sidang media dibuat Yunus bersama 20 ketua bahagian mendesak Muhyiddin meletak jawatan presiden parti dan pengerusi Perikatan Nasional, berikutan kekalahan teruk pada PRN Sabah ke-17.

Sementara itu, Yunus berkata desakan dibuat disebabkan kegagalan parti menyalurkan dana pilihan raya yang menjadi punca utama kekalahan calon.

Yunus berkata, beliau didatangi ketua bahagian yang menuntut desakan peletakan jawatan dibuat terhadap Muhyiddin.

“Itu yang kita marah, kenapa suruh kita bertanding dalam keadaan tak sediakan logistik. Ada satu kali dia mempengerusikan mesyuarat parti di Sabah, dia boleh nyatakan kalau nak bertanding, Pemuda semua bahagian perlu mencetak sendiri bendera.

“Kita tahan kemarahan itu. Ini bukan parti kecil, ini parti nasional…takkan sampai tahap itu, sebab itu kita tuding jari pada presiden,” katanya.

Dakwanya, ketika tempoh berkempen, Pengarah Pilihan Raya PN Hamzah Zainudin mengeluarkan dana peribadi bagi membantu calon parti.

Ditanya sama ada beliau khuatir tindakan oleh Lembaga Disiplin Bersatu susulan desakan yang dibuat, Yunus memaklumkan ‘tidak peduli’.

“Sebab kalau saya dan ketua bahagian lain pun berdiam diri nampak sangat kita ni ‘yes man’. Padahal memang (Muhyiddin) salah. Harus diingat tahun depan PRN Melaka, Johor dan tak mustahil akan berulang semula. Tak ada cara lain, presiden kena berundur dan diganti orang lain,” katanya.

PRN Sabah 29 Nov lalu menyaksikan Bersatu kalah di semua DUN ditandingi, manakala PN terpaksa berpuas hati dengan hanya satu kerusi dimenangi calon PAS di Karambunai.