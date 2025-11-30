1 rakyat Malaysia hilang dalam tanah runtuh di Sumatera Barat

Kementerian itu memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia di Medan akan terus berhubung dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat dan polis tempatan untuk mendapatkan maklumat terkini operasi mencari dan menyelamat.
Ia juga menasihatkan rakyat Malaysia di Sumatera Barat sentiasa mengikuti semua arahan pihak berkuasa tempatan serta menjauhi zon terdedah tanah runtuh dan banjir, khasnya laluan Padang-Bukittinggi di kawasan Lembah Anai, yang masih ditutup.
“Rakyat Malaysia yang kini berada di kawasan terjejas dinasihat mendaftarkan kehadiran mereka dengan konsulat jeneral bagi memudahkan pemberian bantuan dan komunikasi tepat pada masanya,” katanya dalam kenyataan.
Konsulat Jeneral Malaysia di Medan boleh dihubungi melalui talian +62 823-6164-6046 yang beroperasi 24 jam atau e-mel kepada [email protected].