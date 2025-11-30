Jumlah mangsa banjir di PPS turun mendadak

Beberapa negeri menyaksikan penutupan PPS selepas banjir dilaporkan semakin surut. (Gambar Bernama)

KUALA LUMPUR : Keadaan cuaca yang bertambah baik di kebanyakan negeri sepanjang hari ini membuatkan banjir semakin surut.

Jumlah mangsa yang ditempatkan di pusat pemindahan sementara (PPS) di lapan negeri terjejas berkurangan kepada 14,888 orang malam tadi, berbanding 18,731 orang petang tadi.

Di Perlis, jumlah mangsa menurun daripada 3,577 orang pada petang tadi kepada 3,009 orang malam tadi susulan tiga PPS ditutup, menjadikan hanya 12 PPS masih beroperasi di Padang Besar, Kangar dan Arau.

Perak turut merekodkan penurunan mendadak jumlah mangsa dengan hanya 4,840 orang masih berlindung di 30 PPS di lima daerah berbanding 5,920 orang petang tadi, selepas tiga PPS iaitu satu di daerah Perak Tengah dan dua di Manjung ditutup.

Situasi di Kedah juga beransur pulih dengan hanya 342 orang masih ditempatkan di dua PPS di daerah Kubang, berbanding 416 orang petang tadi.

Bagaimanapun, terdapat satu sungai di negeri ini sudah melepasi paras amaran iaitu Sungai Bata dengan 10.241m.

Di Selangor, masih terdapat 30 PPS aktif di empat daerah iaitu Kuala Selangor, Sepang, Kuala Langat dan Sabak Bernam yang menempatkan 2,789 mangsa banjir berbanding 3,203 orang petang tadi.

Di Kelantan, susulan beberapa PPS di jajahan Kota Bharu, Tumpat, Kuala Krai, Tanah Merah, Bachok, Gua Musang, Pasir Puteh dan Machang ditutup sepenuhnya malam tadi, jumlah mangsa banjir menurun kepada 940 orang di lima PPS aktif, berbanding 1,026 individu yang direkodkan petang tadi.

Turun merekodkan penurunan ketara adalah Pahang, dengan hanya 585 orang masih berlindung di 17 PPS berbanding 1,132 orang petang tadi.

Bagaimanapun, bacaan bagi Sungai Pahang di Sungai Triang di Jambatan Keretapi, Bera; Sungai Pahang di Waterfront, Bera; dan Sungai Pahang di Kuala Krau, Temerloh masing-masing kekal pada paras bahaya.

Terengganu turut merekodkan penurunan kecil mangsa banjir kepada 2,018 orang berbanding 2,634 orang yang masih berlindung di 58 PPS melibatkan tujuh daerah.

Satu stesen Sungai Paka di Kampung Luit (F2) mencatat paras air sungai melebihi tahap bahaya, manakala empat lagi stesen iaitu Sungai Nerus di Kampung Bukit (F1), Setiu; Sungai Nerus di Kampung Jeram, Kuala Nerus; Sungai Kemaman di Rumah Pam Paya Paman, Kemaman dan Kampung Langkap (F1), Setiu sudah melepasi paras amaran.

Di Negeri Sembilan, mangsa banjir yang ditempatkan di dua PPS di Port Dickson berkurangan kepada 89 orang berbanding 105 orang petang tadi.